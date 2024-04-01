شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل كروم يحصل على ميزة جديدة قريبًا تسهل إدارة "التبويبات" غير النشطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيحصل مستخدمو Google Chrome على أندرويد قريبًا على ميزة جديدة مصممة لمساعدتهم على إدارة عادات التصفح الخاصة بهم وتقليل فوضى علامات التبويب المفرطة، حيث تشير التحديثات الأخيرة لقاعدة بيانات Chromium إلى أن جوجل تستعد لإطلاق ميزة تنظم وتدير علامات التبويب غير النشطة تلقائيًا.

وفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google، ستساعد الميزة، التي تسمى مؤقتًا "Android Tab Declutter"، المستخدمين في ترويض عادات التصفح الخاصة بهم عن طريق أرشفة علامات التبويب غير النشطة وحذفها تلقائيًا.

وعلى الرغم من أن التفاصيل الدقيقة لوظائفها لم يتم الكشف عنها بشكل كامل بعد، يبدو أن الميزة ستستهدف علامات التبويب التي لم تكن نشطة لفترة طويلة، مما يساعد المستخدمين في الحفاظ على نافذة تصفح أكثر تنظيمًا وتقليل الجهد اليدوي للتعامل مع العديد من علامات التبويب وإغلاقها.

يوفر Chrome حاليًا ميزة لأرشفة علامات التبويب واستئنافها، مما يتيح للمستخدمين تعليق علامات التبويب غير النشطة مؤقتًا، ومع ذلك، قريبًا ستعمل ميزة "Tab Declutter" على تعزيز هذه الوظيفة من خلال أتمتة تحديد علامات التبويب غير النشطة وإدارتها، وبالتالي القضاء على الحاجة إلى التدخل اليدوي.

الأرشفة/الحذف التلقائي: سيكتشف Chrome علامات التبويب التي لم تتم زيارتها لبعض الوقت وسيقوم بأرشفتها أو حذفها تلقائيًا.

إحياء الماضي: من المحتمل أن يكون لدى المستخدمين خيار إعادة زيارة علامات التبويب هذه واستعادتها لاحقًا، على غرار ميزة الإيقاف المؤقت/الاستئناف لعلامة التبويب الحالية.

أما بالنسبة لمدى التوفر، فبينما لا يمكن الوصول إلى الميزة للاختبار بعد، تشير التكهنات إلى احتمال إطلاقها مع Chrome 125، المتوقع في مايو 2024، وتجدر الإشارة إلى أن الجداول الزمنية للتطوير عرضة للتغيير، لذا فإن هذا الإطار الزمني مبدئي.

والجدير بالذكر أن ميزة Android هذه تعكس مبادرات Google الأخيرة على سطح المكتب. قدم Chrome M121 أداة "تنظيم علامات التبويب" المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تقوم تلقائيًا بتجميع علامات التبويب المتشابهة، مما يساعد المستخدمين في إدارة جلسات التصفح الخاصة بهم بشكل أكثر فعالية.

وفي الوقت نفسه، تعمل Google على تحسين إدارة السجل على Android Chrome، ويقال إن القائمة المختصرة العائمة الجديدة تخضع حاليًا للاختبار التجريبي وتوفر تحكمًا تفصيليًا ومرشحات لتنظيف السجل بدقة.

وعلاوة على ذلك، تعمل جوجل أيضًا على تطوير طرق مبتكرة لمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في بيانات التصفح الخاصة بهم، وتقترح الإصدارات التجريبية الأخيرة من Chrome تقديم أدوات جديدة لمسح سجل التصفح، مما يوفر للمستخدمين مرونة أكبر في إدارة بصمتهم الرقمية.