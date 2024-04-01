تكنولوجيا: إطلاق Tryx Panorama Exhibition Area كأول سلسلة مبردات سائلة AIO في العالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Tryx، وهي شركة صينية لتصنيع أجهزة الحواسب، عن سلسلة جديدة من المبردات السائلة AIO تسمى Panorama Exhibition Area.

تأتي هذه المبردات المتكاملة مع مشعات ومضخات مثل المبردات العادية، ولكنها تتميز بميزة قياسية: شاشة AMOLED منحنية.

تعتبر الشاشة أكبر نسبيًا من معظم مبردات السوائل AIO أيضًا. وعلى وجه التحديد، قامت Tryx بدمج شاشة AMOLED مقاس 6.5 بوصة في جميع الطرازات ضمن خط منطقة معرض Panorama. هذا حجم شاشة مشابه لحجم الهاتف الذكي العادي. ولكن الجانب المنحني للشاشة هو الذي يسرق الأضواء حقًا.

ليس هناك بالفعل أي فائدة وظيفية واضحة لوجود شاشة منحنية على مبرد AIO. ومع ذلك، يُقال إن عرض خط منطقة معرض Tryx Panorama يقدم “تأثيرات بصرية ثلاثية الأبعاد“.

وقد يؤدي هذا إلى جعل تصميم الحاسب بأكمله مميزًا، وهو ما يعني في الأساس أن السلسلة تستهدف مجموعة محددة من عشاق الحاسب الشخصي.

تستخدم سلسلة منطقة المعارض Tryx Panorama أيضًا مكونات تبريد متطورة. على سبيل المثال، تحتوي المبردات المتكاملة على مضخة مياه Gen8 من Asetek، والتي توجد أيضًا في سلسلة ROG RYUO III من Asus. ثم، هناك لوح بارد كبير الحجم، وهو موجود لضمان تبديد حراري أفضل.

ومن ناحية الأسعار، فإن سعر AIO الأقل تكلفة من سلسلة Panorama Exhibition Area في الصين هو 2099 يوان صيني، أي حوالي 295 دولارًا.

تعد متغيرات ARGB أكثر تكلفة، حيث يبدو أن الطراز المتطور يكلف 2699 يوان صيني، أي حوالي 379.80 دولارًا.

لا توجد معلومات حول الموعد الذي ستجعل فيه Tryx مبردات السوائل هذه متاحة للشراء في الأسواق العالمية.

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