تكنولوجيا: إطلاق الحاسب المكتبي Lenovo Cobalt Co-45 مع معالج Core i5 مقابل 560 دولارًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو جهاز الحاسب المكتبي المخصص للألعاب Cobalt Co-45 في الصين في 31 مارس بسعر أولي قدره 3999 يوان (حوالي 560 دولارًا أمريكيًا).

يتم تشغيل النظام بواسطة وحدة المعالجة المركزية Intel Core i5-12400F ومعالج رسومات NVIDIA GeForce 1660Ti 6GB ويعمل بنظام Windows 11.

تأتي وحدة المعالجة المركزية، i5-12400F، عبارة عن معالج سداسي النواة مكون من 12 خيط مسار يصل إلى تردد تربو 4.4 جيجاهرتز. والتردد الأساسي للنوى هو 2.5 جيجاهرتز.

يأتي الجهاز مزودًا بذاكرة تخزين مؤقت ذكية Intel Smart Cache بسعة 18 ميجابايت L3 وذاكرة تخزين مؤقت L2 بسعة 7.5 ميجابايت.

تم تركيب الجهاز باللوحة الرئيسية MS-H610M 666 المخصصة بواسطة MSI، والتي يقال إنها تدعم معالجات الجيل الثاني عشر والثالث عشر. كما يأتي الجهاز مزودًا بدعم Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.2 المدمج.

يقال أيضًا أن معالج رسومات GTX 1660Ti يوفر أداءً أفضل بنسبة 30 بالمئة مقارنةً بـ GTX 1650. ويزود هذا الإعداد بأربعة أنابيب حرارية لأداء مستدام في المواقف الصعبة.

بالنسبة للذاكرة والتخزين، فهو مزود بسلسلة Super E980 NVME 512GB PCIe 3.0 SSD وذاكرة DDR4 سعة 16 جيجابايت تصل إلى 3200 ميجاهرتز.

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