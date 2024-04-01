تكنولوجيا: منصة TikTok تستعير ميزة جديدة من تطبيق إنستغرام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتمتع منصات الوسائط الاجتماعية بميزة “استعارة” أهم ميزات بعضها البعض. هل تتذكر كيف كانت ميزات Reels و Shorts في الأساس نتيجة للنجاح الهائل الذي حققته منصة TikTok

والآن، يبدو أن منصة TikTok نفسها تتطلع إلى الاستعارة من تطبيق إنستغرام ميزة جديدة.

وعلى ما يبدو، فإن TikTok على وشك طرح ميزة “التعاون“، والتي سوف تسمح لمنشئي المحتوى دعوة ما يصل إلى خمسة آخرين للمشاركة في محتوى الفريق.

أطلق تطبيق إنستغرام شيئًا مشابهًا منذ فترة. يرسل أحد المبدعين دعوة، ويقبلها الآخر، ويظهر اسماهما في المنشور، وتصل الدعوة إلى متابعي الجميع.

تم رصد كل ما سبق بواسطة AssembleDebug من TheSPAndroid، الذي بحث في أحدث كود تطبيق TikTok في الإصدار 34.1.15، ووجد مجموعة من التلميحات حول كيفية عمل الميزة. بعض السلاسل التي وجدها تتضمن اللغة التالية:

أنت مدعو للتعاون

سيتم إدراجك كمتعاون في هذه المشاركة .

سيظهر في ملفك الشخصي، لكن لا يمكنك تعديل المنشور، أو سحب أي دخل قد يتلقاه .

ستتم دعوتك للتعاون مرة أخرى إذا غيرت رأيك .

هل تريد رفض الدعوة؟

قبول دعوة؟

أنت الآن متعاون في هذا المنشور .

لقد رفضت هذه الدعوة للتعاون .

لم تعد متعاونًا في هذه المشاركة .

الدعوات المعلقة .

لا يمكن دعوة المتعاونين أو إزالتهم .

تعاونت مع …

من في هذا المنشور؟

دعوة المتعاونين .

يمكنك دعوة 5 متعاونين فقط .

لن يتم إدراجك كمتعاون في هذه المشاركة بعد الآن، وستتم إزالته من ملفك الشخصي .

هل تريد ترك التعاون؟

سيتم إدراج منشئي المحتوى الذين يقبلون دعوتك كمتعاونين في منشورك . وسوف يظهر في ملفه الشخصي، لكن أنت وحدك من يستطيع تعديل المنشور، وسحب أي دخل قد يتلقاه .

جدير بالذكر انه لا يمكنك دعوة المتعاونين إلا إذا تم ضبط إعدادات الخصوصية لهذا المنشور على “الجميع“. كما انه لايمكنك دعوة المتعاونين إلا إذا تم تعيين حسابك على “عام“.

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