تكنولوجيا: براءة اختراع جديدة تكشف عن ميزات خرائط أبل الجديدة المحتملة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في محاولة لجعل مستخدمي iOS يستخدمون خرائط أبل بدلاً من خرائط جوجل المنافسة، تخطط أبل لبعض الميزات الجديدة لتطبيق التنقل ورسم الخرائط الخاص بها والتي قد تظهر في إصدار مستقبلي من تطبيق Apple Maps.

يقدم لنا طلب براءة اختراع جديد بعنوان “واجهات المستخدم لمسارات التنقل المخصصة” بعض الأمثلة عما تفكر فيه شركة أبل فيما يتعلق بخرائط أبل.

إحدى الميزات الجديدة التي تقترحها براءة الاختراع ستسمح لخرائط أبل بتحديد المسارات اعتمادًا على ملف تعريف محرك سيارتك.

يحدث أن يكون هذا شيئًا معروضًا بالفعل في السيارات التي تحتوي على خرائط أبل المضمنة داخل نظام المعلومات والترفيه.

باستخدام هذه الميزة، سيقترح التطبيق متى يجب على السائق التوقف للتزود بالوقود أو شحن السيارة الكهربائية. سينظر التطبيق إلى النطاق الذي تمتلكه السيارة بناءً على إمداد الوقود الحالي أو شحن البطارية ويقترح مسارات ضمن هذا النطاق.

إذا لم تتمكن السيارة من الوصول إلى الوجهة بسبب عدم وجود ما يكفي من الوقود أو عمر البطارية، فستبحث خرائط أبل عن محطات الوقود أو محطات الشحن.

سيقدر التطبيق أيضًا مقدار الوقود أو عمر البطارية الذي سيبقى بعد وصولك إلى وجهتك. وسيتمكن المستخدمون من تحديد ما إذا كانوا سيتبعون الاقتراحات عند التوقف للتزود بالوقود أو الشحن أو ما إذا كان سيتم رمي النرد ومواصلة القيادة.

هناك ميزة أخرى مدرجة في براءة الاختراع ستسمح لخرائط أبل بتجنب المناطق التي يكون الوصول إليها محدودًا بناءً على لوحة ترخيص السيارة. سوف تتجنب خرائط أبل التنقل مع السائق إلى هذه المنطقة المحظورة.

تشير براءة الاختراع أيضًا إلى التنقل المتقدم الذي سيكون ممكنًا عن طريق إدخال نوع المحرك ومزيد من المعلومات حول السيارة ورقم لوحة الترخيص.

وستكون النتيجة هي الطرق التي تقترحها خرائط أبل والتي تقترح متى تتوقف للتزود بالوقود أو الشحن، وستتجاوز أيضًا المناطق التي قد تكون هناك قيود على لوحة الترخيص.

ضع في اعتبارك أن مجرد قيام شركة أبل بتقديم طلب براءة اختراع لميزات خرائط أبل الجديدة، فهذا لا يعني أن الشركة ستحصل على براءة الاختراع. ولا يعني ذلك أن شركة أبل ستضيف بالتأكيد هذه الميزات إلى خرائط أبل.

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