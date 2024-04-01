شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تطلق مركزا بحثيا في مجال الذكاء الاصطناعي الدفاعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشأت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، مركزا بحثيا يهدف إلى الإشراف على تطوير الذكاء الاصطناعي في قطاع الدفاع كجزء من الجهود لإدخال التكنولوجيات المتقدمة للجيش.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) اليوم الاثنين، إن المركز الذي يتكون من حوالي 110 موظفين مدنيين وعسكريين، سيركز على تطوير التقنيات المتعلقة بأنظمة الفرق المأهولة وغير المأهولة القائمة على الذكاء الاصطناعي والوعي بأوضاع ساحة المعركة، وكذلك تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع المدني على الجيش.

وأشارت إلى أن وزير الدفاع شين وون سيك ووزير العلوم لي جونغ هو وقعا مذكرة تفاهم بين وزارتيهما لتعزيز التعاون في قطاعات التكنولوجيا الرئيسية التي تعتبر ضرورية في ساحات المعارك المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والفضاء والفضاء الإلكتروني.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيسعى الجانبان إلى البحث والتطوير لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والعسكري واستخدام البنية التحتية المدنية والعسكرية للتحقق من البحوث التي تجريها الجامعات والمعاهد التي تديرها الدولة.

وجاء إطلاق المركز كجزء من مبادرة الابتكار الدفاعي في كوريا الجنوبية والتي تهدف إلى جعل الجيش أقل حجما وأكثر ذكاء بناء على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة الأخرى.