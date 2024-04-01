تكنولوجيا: خدمة iMessage تقدم أعظم ميزة من أبل على الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت ميزة جديد ورائعة على خدمة الدردشة الخاصة بأبل iMessage. وعلى ما يبدو، لم يكن يعرف الكثير من الأشخاص عن هذه الميزة قبل أن يذكرها مستخدم على Reddit (عبر U.K. Sun) في منشور.

ففي تطبيق الرسائل الخاص بنظام iOS، تتيح هذه الميزة للمستخدمين تجميع العديد من الرموز التعبيرية معًا لإنشاء ملصق يمكنك مشاركته مع أحد مستلمي الرسائل.

على الرغم من أن الميزة قد تبدو مشابهة لـ Emoji Kitchen من جوجل على أندرويد، إلا أن الفرق هو أن Emoji Kitchen من جوجل ينشئ رمزًا تعبيريًا جديدًا تمامًا عند دمج اثنين.

باستخدام ميزة أبل، يمكنك فقط تجميع عدة رموز تعبيرية معًا لإنشاء ملصق. ولاستخدام هذه الميزة، يجب عليك استخدام iMessage.

أولاً، قم بإرسال رمزًا تعبيريًا إلى المستلم، واختر رمزًا تعبيريًا آخر، واسحبه أعلى الرمز التعبيري الذي أرسلته بالفعل.

يمكنك إضافة العديد من الرموز التعبيرية وحتى استخدام إصبع ثانٍ للسحب للخارج لجعل الرمز التعبيري الثاني أكبر من الأول. ويمكنك أيضًا تدوير أحد الرموز التعبيرية عن طريق لف إصبعك على الشاشة.

وبناءً على التعليقات التي تم الإدلاء بها على Reddit، يبدو أن معظم مستخدمي آيفون لا يدركون أن هذه الميزة متاحة. ولا تتطلب هذه الميزة تثبيت تطبيق، كما تساءل أحد مستخدمي Reddit.

حتى أن أحد مستخدمي موقع Reddit وصف هذه الميزة بأنها “أعظم ميزة لشركة أبل على الإطلاق“.

ضع في اعتبارك أن هذه الميزة لن تعمل إلا إذا قمت بإرسال أول رمز تعبيري إلى المستلم الخاص بك. وبمجرد رفع إصبعك عن الرمز التعبيري الثاني (أو عدد الرموز التعبيرية الإضافية التي تستخدمها)، سيتم تسليم الرموز التعبيرية المدمجة إلى المستلم كملصق.

جدير بالذكر ان تحديث iOS 17.4 الذي تم إصداره في وقت سابق من هذا الشهر قد احضر بعض الرموز التعبيرية الجديدة بما في ذلك الفطر والليمون والسلسلة المكسورة.

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