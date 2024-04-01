شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 1.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد قطاع العملات المشفرة صعودًا وهبوطًا هائلين في شهر مارس، حيث وصلت عملة البيتكوين إلى مستوى مرتفع جديد تمامًا يزيد عن 73000 دولار وفي يوم الاثنين الموافق 1 أبريل، سجلت عملة البيتكوين مكاسب طفيفة بنسبة 1.35 % ليتم تداولها عند 67,014 دولارًا، ولم يشهد سعر البيتكوين تغييرًا كبيرًا عن قيمته الأسبوع الماضي مع دخولنا في شهر أبريل، وفقاً لموقع gadgets360.

تبعت إيثريوم بيتكوين وسجلت مكاسب صغيرة في ١ أبريل، وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان تداول إيثريوم عند 3395 دولارًا.

كما تم تسجيل أرباح صغيرة بواسطة Tron وPolygon وLitecoin وNear Protocol وCosmos وCronos.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 0.48 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويبلغ تقييم القطاع حاليًا 2.67 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.

في حين يتم تداول معظم العملات البديلة بمكاسب اليوم الاثنين، فقد سجل عدد ملحوظ من العملات المشفرة أيضًا خسائر اليوم الاثنين، وتشمل هذه العملات Tether وBinance Coin وCardano وShiba Inu وChainlink وUniswap.

لقد نبه محللو السوق المستثمرين إلى توخي الحذر لأن سوق العملات المشفرة بشكل عام لا يزال في حالة جشع للغاية.