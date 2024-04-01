شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور مسربة تكشف شكل حافظة "iPhone SE 4 .. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن الجيل الرابع من iPhone SE من أبل قيد العمل ومن المتوقع إطلاقه في وقت ما في عام 2025، فيما كان آخر تسريب يشمل "حافظة" شفافة للهاتف، والتى تكشف عن تغيير كبير في التصميم، حيث تكشف عن حجم الشاشة وكاميرا الصور الشخصية وأجهزة استشعار Face ID، فيما يوجد أيضًا فتحة لكاميرا خلفية واحدة.



ايفون SE

وقد تم نشر الصور المسربة لحافظة iPhone SE 4 على X، وتشير الحالة المفترضة إلى شاشة أكبر وشق لكاميرا الصور الشخصية ومستشعرات Face ID على الشاشة، على غرار تلك الموجودة في iPhone 13، قد يكون الهاتف هو الأول في تشكيلة SE الذي يتخطى Touch ID وزر الصفحة الرئيسية.

وتكشف الصور المسربة عن مستشعر كاميرا واحد في الجزء الخلفي من iPhone SE 4، ويرافق هذا المستشعر المشاع بدقة 48 ميجابكسل فلاش LED وميكروفون، وتشبه وحدة الكاميرا تصميم iPhone XR، وتظهر أزرار التحكم في مستوى الصوت على الجانب الأيسر من الهاتف ويوجد فتحة أعلى زر التحكم في مستوى الصوت.



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ويمكن أن يحتوي هذا على زر الإجراء المشاع، ويتوفر زر الإجراء الذي يحل محل مفتاح كتم الصوت حاليًا على أحدث iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.



هاتف SE

من المتوقع أن يصبح iPhone SE 4 رسميًا في عام 2025 على أقرب تقدير، ووفقًا للتقارير السابقة، سيحتوي على شاشة OLED مقاس 6.1 بوصة، وبحسب ما ورد سوف يقوم BOE بتزويد شاشة OLED للهاتف، ومن المتوقع أن يأتي مزودًا بشريحة مودم 5G داخلية من أبل ويتضمن منفذ USB من النوع C للشحن، ويميل إلى قياس 147.7 × 71.5 × 7.7 ملم.