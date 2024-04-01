شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يتيح لمستخدمي سطح المكتب تنزيل الموسيقى دون اتصال بالإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل خدمة YouTube Music على توسيع عروضها من خلال تقديم التنزيلات دون الاتصال بالإنترنت لتطبيق الويب الخاص بها، في السابق، كانت هذه الميزة متاحة حصريًا على الأجهزة المحمولة، بما في ذلك Android وiOS والآن، يتم طرحه على منصة الويب، مما يعزز تجربة المستخدم.

وفقًا لتقرير حديث صادر عن 9to5Google، قامت شركة Google باختبار التنزيلات دون اتصال بالإنترنت لخدمة بث الموسيقى الخاصة بها على تطبيق الويب، وعلى الرغم من أن هذه الميزة كانت قيد الاختبار لبعض الوقت، إلا أنه تمت ملاحظة نشرها على نطاق أوسع مؤخرًا، وبدأ المستخدمون الآن في رؤية رسالة بجوار علامة التبويب "المكتبة"، تشير إلى القدرة الجديدة على تنزيل الموسيقى للاستماع إليها في وضع عدم الاتصال، وعلى الرغم من أن الميزة قد لا تكون مرئية للجميع حتى الآن، إلا أنه تم الترحيب ببعض المستخدمين برسالة بجانب علامة التبويب "المكتبة" الخاصة بهم نصها: "جديد! قم بتنزيل الموسيقى للاستماع إليها في وضع عدم الاتصال".

لحفظ الموسيقى بلا إنترنت باستخدام تطبيق الويب الخاص بـ YouTube Music، يمكن للمستخدمين اتباع عملية بسيطة خطوة بخطوة:

1- انتقل إلى ألبوم أو صفحة فردية.

2- ابحث عن زر التنزيل الموجود بين خيارات "حفظ في

3- المكتبة" وخيارات القائمة ذات النقاط الثلاث.

4- انقر على خيار التنزيل لحفظ الألبوم أو الأغنية.

كما هو الحال مع تطبيق الهاتف المحمول، سيكون للمحتوى الذي تم تنزيله على الويب علامة تبويب "التنزيلات" الخاصة به داخل مكتبة المستخدم، تسمح المرشحات الملائمة للمستخدمين بفرز التنزيلات الخاصة بهم حسب قوائم التشغيل أو البودكاست أو الأغاني أو الألبومات.

ومع ذلك، هناك بعض النقاط الهامة التي يجب مراعاتها:

حد التنزيل: سيتم احتساب التنزيلات في وضع عدم الاتصال على تطبيق الويب ضمن حد تنزيل YouTube Music البالغ 10 أجهزة.

انتهاء الصلاحية: كما هو الحال مع تطبيق الهاتف المحمول، ستنتهي صلاحية المحتوى الذي تم تنزيله إذا لم يكن الجهاز متصلاً بالإنترنت مرة واحدة على الأقل كل 30 يومًا.

ومن المثير للاهتمام أن التحديث الجديد يوفر وظيفة التنزيل دون اتصال بالإنترنت التي طال انتظارها إلى تطبيق الويب YouTube Music، مما يفيد بشكل خاص المستخدمين الذين يصلون بشكل أساسي إلى الخدمة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة، فهو يلغي الحاجة إلى الاعتماد فقط على تطبيق الهاتف المحمول للاستماع دون الاتصال بالإنترنت، مما يعزز الراحة وإمكانية الوصول.

ومع ذلك، هناك بعض النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها، بينما من المحتمل أن يستمتع مشتركو YouTube Premium بالتنزيلات دون الاتصال بالإنترنت لكل من الموسيقى والبودكاست، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الميزة تمتد إلى غير المشتركين في البودكاست على وجه التحديد.

علاوة على ذلك، تعكس هذه الإضافة التزام Google المستمر بتحسين YouTube Music من خلال توسيع الوظائف إلى ما هو أبعد من الهاتف المحمول، ويلبي YouTube Music نطاقًا أوسع من احتياجات المستخدم، سواء كان المستخدمون يستخدمون الأجهزة المحمولة أو يفضلون أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

بالإضافة إلى ذلك، يتوافق توسيع التنزيلات في وضع عدم الاتصال مع قرار Google بالتوقف تمامًا عن ميزة البودكاست الخاصة بها، وسيتم التخلص التدريجي من Google Podcasts في 2 أبريل، بعد طرح ملفات البودكاست عالميًا في YouTube Music يستثمر YouTube في تحسين تجربة البودكاست ضمن YouTube Music، حيث يوفر ميزات حصرية للمعجبين ومنشئي البودكاست.