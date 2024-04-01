تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف OnePlus Nord CE4 بمعالج SD 7 Gen 3 وسعة بطارية 5500 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت وان بلس اليوم رسمياً عن هاتف OnePlus Nord CE4 الذي ينطلق بسعة بطارية 5500 mAh، ومعالج Snapdragon 7 Gen 3.

يضم هاتف Nord CE4 شاشة OLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة أبعاد 20:9، ومعدل تحديث 120Hz، وعمق ألوان 10بت، كما تدعم الشاشة تقنية HDR10+، ومحتوى “Amazon Prime Video HDR”.

كما تدعم وان بلس هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 3، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

أيضاً يتميز هذا الإصدار بواجهة OxygenOS 14، والتي تقدم ذاكرة إفتراضية إضافية بسعة 8 جيجا بايت، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم OnePlus Nord CE4 مستشعر LYT-600 بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.95 وميزة التثبيت البصري، كما يأتي مستشعر IMX355 الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل وزوايا عرض فائقة الإتساع.

وتدعم وان بلس هذا الإصدار بمعالج صور جديد لتحسين جودة التصوير، كما ينطلق الهاتف بكاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف نمط “Portrait 2.0″، وتسجيل الفيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، أو بدقة 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية، كما تدعم الكاميرة أيضاً تسجيل الفيديو بالحركة البطيئة عند 120 إطار لكل ثانية.

ويتميز OnePlus Nord CE4 بتصميم مقاوم للصدمات، حيث تم إختبار تصميم الهاتف عند السقوط على الرخام من مسافة 1.5متر، كما يدعم مقاومة قطرات الماء بمعايير IP54.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف باثنان من الإختيارات في الألوان هما الرمادي اللامع، والأخضر، وينطلق Nord CE4 للبيع بدءاً من 4 من أبريل، على أن يتوفر النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 300 دولار.

المصدر