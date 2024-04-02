شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل: iPhone 6 Plus أصبح الآن "قديمًا" وiPad Mini 4 "عتيق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت شركة Apple اليوم مجموعة من الأجهزة إلى قائمة منتجاتها القديمة والمتقادمة، بما فى ذلك بعض موديلات iPhone وiPad الأقدم، وفقاً لموقع macrumors .

تعتبر شركة Apple الآن جهاز iPhone 6 Plus "قديمًا" فى جميع أنحاء العالم، ما يعنى أن متاجر Apple ومقدمى الخدمة المعتمدين من Apple لم يعودوا يقدمون إصلاحات أو خدمات أجهزة أخرى للجهاز، وتقول شركة Apple إنها تعتبر المنتج "قديمًا" بمجرد مرور سبع سنوات منذ آخر مرة قامت فيها الشركة بتوزيعه للبيع.

أطلقت شركة آبل هاتفى iPhone 6 وiPhone 6 Plus فى سبتمبر 2014، مع ميزات رئيسية تشمل شاشات أكبر من الطرازات السابقة ودعم Apple Pay أوقفت شركة Apple إنتاج iPhone 6 Plus فى سبتمبر 2016، لكن iPhone 6 ظل متاحًا من خلال الموزعين فى بلدان محددة لبضع سنوات أخرى، لذلك لا يعتبر "قديمًا" بعد.

ومن ناحية البرمجيات، فقد نظام iOS 13 دعمه لأجهزة iPhone 6 وiPhone 6 Plus فى عام 2019.

أما بالنسبة لجهاز iPad، فإن شركة آبل تعتبر الآن أن الجيل الرابع من iPad mini هو جهاز "عتيق"، مما يعنى مرور أكثر من خمس سنوات على توقف الشركة عن توزيع الجهاز للبيع، وتستمر متاجر Apple Store ومقدمو الخدمة المعتمدون من Apple فى تقديم إصلاحات للمنتجات القديمة لمدة تصل إلى عامين إضافيين، رهنًا بتوفر الأجزاء.

أضافت شركة Apple أيضًا هاتفى iPhone 8 وiPhone 8 Plus إلى قائمة منتجاتها "العتيقة"، ولكن باللون (PRODUCT)RED فقط.