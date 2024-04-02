شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. iPhone سيحصل على دعم ميزة RCS هذا الخريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Apple العام الماضي أنها ستدعم خدمات الاتصالات الغنية (RCS) ضمن iMessage في وقت ما في عام 2024، وبينما التزم صانع iPhone الصمت بشأن تاريخ الإطلاق المحدد، كشفت Google للتو عن الإطار الزمني لإصدار RCS على iOS من خلال صفحة الويب الجديدة لرسائل Google و يشير هذا إلى أن Apple قد تقوم بتوسيع دعم RCS في تحديث iOS 18 القادم أو عند إطلاق سلسلة iPhone 16 ومن المتوقع أن يؤدي اعتماد RCS من قبل شركة Apple إلى تحقيق الوحدة في المراسلة عبر الأجهزة، وفقاً لموقع gadgets360.

أضاف موقع Android الرسمي صفحة جديدة لرسائل Google تناقش تجربة مراسلة الطرف الأول، وتحتوي الصفحة المقصودة على أقسام مختلفة لكل مجموعة ميزات، بما في ذلك قسم RCS وفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google، تشير الصفحة (التي تمت إزالتها الآن) إلى أن RCS على iPhone سيأتي في خريف عام 2024.

يُظهر توسيع ميزات RCS تسمية "قريبًا على iOS" تحت العنوان الفرعي "مراسلة أفضل للجميع"، وجاء في الوصف: "أعلنت شركة Apple أنها ستعتمد خدمة RCS في خريف عام 2024، وبمجرد حدوث ذلك، سيعني ذلك تجربة مراسلة أفضل للجميع.

إذا كانت شركة Apple تهدف بالفعل إلى إصدار دعم RCS في خريف 2024، فهذا يشير إلى أن برنامج التشغيل التالي – iOS 18 – يمكن أن يجلب معيار المراسلة الجديد في iOS عادةً ما تصدر شركة Apple تحديثات iOS الرئيسية في شهر سبتمبر عند إطلاق سلسلة iPhone الجديدة.

كشفت شركة Apple في نوفمبر من العام الماضي أنها تعمل على إضافة دعم لـ RCS وسيصل التوافق في عام 2024 دون تحديد جدول زمني محدد، وسيعمل معيار RCS الجديد جنبًا إلى جنب مع iMessage ومن المرجح أن يقدم العديد من ميزات المراسلة مثل دعم الوسائط المتعددة وإيصالات القراءة ومؤشرات الكتابة والمزيد، وسيؤدي اعتماد RCS من قبل Apple إلى تمكين المراسلة عبر الأنظمة الأساسية بين أجهزة Android وiOS عبر بيانات الهاتف المحمول أو شبكات Wi-Fi.