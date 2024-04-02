شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Asphalt Legends Unite تصل في 17 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Gameloft عن Asphalt Legends Unite، وهي أحدث توسعة في لعبة السباق Asphalt 9: Legends، ومع هذه اللعبة الجديدة، تقدم الشركة وضع اللعب الجماعي عبر الإنترنت، ومحرك رسومات حدث، وواجهة مستخدم متجددة، ومرآبًا مُعاد تصميمه يحمل تقدمك.

اللعب الجماعي عبر الإنترنت

توفر لعبة Asphalt Legends Unite ميزة اللعب الجماعي عبر الإنترنت مع وظيفة اللعب المشترك، مما يعني أنه يمكنك اللعب مع الآخرين وضدهم، وأكدت الشركة أيضًا أنها تعمل على ميزات أخرى مثل الردهات الخاصة وقوائم الأصدقاء، تمامًا كما نرى في العديد من التطبيقات الأخرى مثل BGMI وCODM وغيرها.

وضع اللعب التعاوني

تحتوي اللعبة أيضًا على وضع لعب جديد تمامًا يسمى "Co-op" والذي سيتكون من فريقين يضم كل منهما 5 سائقين من النقابة تطاردهم 3 سيارات أمنية.

محرك ألعاب جديد وواجهة مستخدم

يقال إن الشركة استخدمت محرك رسومات مخصصًا يضفي مزيدًا من الواقعية على السباقات، ومرئيات عالية الدقة مع إضاءة ديناميكية محسنة بشكل كبير، والمزيد من التفاصيل للسيارات. تصاحب هذه الرسومات واجهة مستخدم جديدة لكل من القوائم وشاشة عرض المعلومات داخل اللعبة.

إصدارات Supercharged لجهاز PS5

سيكون هناك أيضًا إصدار مادي للعبة لجهاز PlayStation 5 وNintendo Switch يقدم مجموعة كلاسيكية من السيارات بما في ذلك Lamborghini Countach LPI 800-4 وMcLaren 765LT من فئة 3 نجوم، بالإضافة إلى 5000 رمز و5000000 الاعتمادات وملصق PlayStation الحصري.

التوفر

سيتم إطلاق لعبة Asphalt Legends Unite في 17 يوليو ومن المفترض أن تكون متاحة على جميع المنصات الرئيسية بما في ذلك PlayStation وXbox وXbox One وNintendo Switch والكمبيوتر الشخصي وiOS وAndroid، وستبدأ الطلبات المسبقة للإصدار المادي لجهازي PlayStation 5 وNintendo Switch قريبًا.