تكنولوجيا: مراجعة لجهاز Asus ROG Strix Scar 18 للعام 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تفوقت Asus من جديد في تطوير جهاز حاسب Asus ROG Strix Scar 18 للعام 2024 الذي يجمع بين التصميم والآداء القوي، وفي السطور القادمة نسلط الضوء على مميزات وعيوب هذا الإصدار.

التصميم

طورت Asus جهاز Asus ROG Strix Scar 18 للعام 2024 بتركيز خاص على دفع تصميم قوي لهيكل الجهاز مع إضاءة RGB في شريط يحيط بقاعدة الجهاز، وشعار Asus وأيضاً لوحة المفاتيح لمظهر خارجي أنيق وقوي لجهاز مخصص للألعاب.

ولقد تم حفر شعار Asus بالليزر في الغطاء الخلفي للجهاز، ليقدم تصميم نهائي مميز بتوقيع Asus، أيضاً يتضمن الجهاز عدد من المنافذ للإتصال والتي تتضمن منفذ HDMI 2.1، مع منفذ USB 3.2 من الجيل الثاني فئة C والذي يدعم تقنية Thunderbolt 4، بينما يدعم الأخر DisplayPort كما يدعم الشحن، أيضاً يضم الجهاز 2 من منافذ USB 3.2 من الجيل الثاني فئة A، ومدخل للسماعات.

الجهاز يتميز أيضاً بلوحة مفاتيح تحاكي لوحة المفاتيح الميكانيكية والتي تتضمن لوحة مستقلة للأرقام، لهذا تتضمن لوحة المفاتيح كل ما يبحث عنه المستخدم من مفاتيح للكتابة، أو تشغيل الألعاب بسلاسة، أيضاً تأتي لوحة الفارة إلى أسفل لوحة المفاتيح بتصميم جيد.

كما يتميز Asus ROG Strix Scar 18 بوزن 3.1 كجم، وتصميم مميز بسماكة 30ملم، وهو وزن وحجم جيد لجهاز بحجم 18 إنش.

الشاشة

تدعم Asus هذا الإصدار بشاشة مذهلة تجمع بين الحجم الكبير 18 إنش، ونسبة عرض إلى الإرتفاع 16:10، كما تشغل الشاشة نسبة 89% من هيكل الجهاز.

وتتميز الشاشة أيضاً بإطار فائق النحافة، كما تأتي بتقنية mini LED، وتدعم تقنية “Dolby Vision”، أيضاً تدعم معايير Nebula HDR بمستوى سطوع يصل إلى نسبة 1000 nits، كما تدعم الشاشة دقة عرض 2.5K.

أيضاً تقدم Asus الشاشة بمعدل تحديث 240 هرتز، لذا يمكن للشاشة أن تقدم أفضل آداء في تشغيل الألعاب بآداء إنسيابي سلس في حركة الإطارات، أيضاً لا يتوقف هذا الآداء في تشغيل الألعاب فقط، حيث يمكنك أن تتمتع بعرض مذهل مع تشغيل الأفلام ويبرز آداء الشاشة بشكل خاص في المشاهد المعتمة أو المشاهد الليلية التي تحتاج إلى نسبة سطوع كبيرة في الشاشة لإبراز التفاصيل، حيث تقدم الشاشة عرض ممتاز.

الصوتيات

تتكامل التجربة المرئية المذهلة في شاشة جهاز ROG Strix Scar 18 للعام 2024 مع صوتيات بأعلى كفاءة لتجربة غامرة في تشغيل الألعاب أو عرض محتوى الأفلام ومقاطع الفيديو، وذلك من خلال 4 من المكبرات الصوتية الذكية التي تعزز دفع صوتيات دقيقة، وتتكامل التجربة الصوتية مع دعم تقنية Dolby Atmos.

كما تدعم المكبرات إلغاء مزدوج للضوضاء في الخلفية بدعم من تقنية الذكاء الإصطناعي، لذا سيتاح للمستخدم إجراء مكالمات فيديو أو البث دون أن يتم تشتيت المستخدم بأي ضوضاء محيطة.

الآداء

تدعم Asus هذا الإصدار بمجموعة من أقوى التكوينات، ويأتي على رأسها معالج Intel Core i9 14900HX، مع كرت شاشة GeForce RTX 4090K مع الشاشة المميزة بحجم 18 إنش.

ويعد المعالج الذي يدعم هذا الإصدار من أقوى المعالجات المقدمة في أجهزة الحاسب، بتردد يبدأ من 2.2 جيجا هيرتز وصولاً إلى 5.8 جيجا هيرتز، وفي إختبارات المعالج في آداء الأنوية الأحادية والأنوية المتعددة قدم آداء فائق السرعة.

الجهاز يدعم أيضاً تقنية Intel 7، وذاكرة عشوائية تصل إلى 64 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5، أيضاً يأتي ROG Strix Scar 18 بسعة تخزين تصل إلى 4 تيرابايت في أعلى نموذج في سعة PCIe Gen4x4، كما يتمتع الجهاز بسرعات فائقة في القراءة والكتابة.

ويدعم هذا الإصدار أيضاً الإتصال اللاسلكي بتقنية Wi-Fi 6E أو الإتصال السلكي عبر منفذ RJ45، لذا يتمتع هذا الإصدار بإتصال جيد لدعم المستخدم بأفضل آداء أثناء تشغيل الألعاب.

من جانب أخر يدعم الجهاز كرت الشاشة GeForce RTX 4090 بقوة 175W، لهذا يقدم آداء فائق لتشغيل الألعاب التي تتطلب أعلى آداء في كرت الشاشة، وللحصول على أقصى آداء في كرت الشاشة في الألعاب يأتي الجهاز بتقنية “NVIDIA Advanced Optimus” التي توجه موارد كرت الشاشة بتركيز أكبر على تشغيل الألعاب بأعلى كفاءة.

ويمكن لهذه التكوينات في الجهاز أن تقدم أفضل آداء في تعدد المهام وتطبيقات تحرير ومونتاج الفيديو، وبث الفيديو، حيث يدفع الجهاز أعلى آداء في إدارة كافة المهام على الوجه الأمثل.

وللحصول على أقصى آداء في الجهاز تدعم Asus هذا الإصدار بنظام تبريد ذكي ومتقدم يتضمن 3 مراوح تعمل على تشتيت الحرارة بكفاءة في الأحمال المكثفة أثناء تشغيل الألعاب أو في مهام المونتاج والتحرير، لذا يستمر الجهاز في دفع أفضل آداء في المعالج وكرت الشاشة.

البطارية

تدعم Asus جهاز ROG Strix Scar 18 للعام 2024 ببطارية بسعة 90W، ويمكن شحن البطارية أيضاً بآداء سريع من صفر لنسبة 50% خلال 30 دقيقة فقط، ويدعم الجهاز الشحن عبر منفذ USB C عبر محول الشحن المقدم لهذا الإصدار والمميز بقدرة 330W، وتقدم البطارية عمر شحن جيد للمستخدم.

هل تحتاج لشراء ROG Strix Scar 18 للعام 2024؟

إذا أردت إقتناء جهاز جديد يدعم تشغيل الألعاب أو ترقية جهازك الحالي بإصدار يضم شاشة مذهلة بحجم 18 إنش بعرض إنسيابي عند تشغيل الألعاب بأفضل معدل تحديث للإطارات، مع لون أسود غامر بفضل تقنية mini LED والسطوع المثالي فإن جهاز ROG Strix Scar 18 للعام 2024 يقدم كل ما تبحث عنه في عرض بأعلى جودة بآداء مثالي.

كما أنه البديل الأمثل لأجهزة الحاسب المكتبي بآداء قوي يجمع بين أفضل المعالجات المميزة بآداء فائق مع كرت شاشة قوي ومعزز بتقنية الذكاء الإصطناعي يدعم تشغيل الألعاب التي تتطلب آداء قوي بسلاسة، وأيضاً يدعم مهام التحرير والمونتاج وتعدد المهام بأعلى كفاءة.

إلا أنه مع الآداء الفائق للجهاز مع الأحمال المكثفة يبدأ عمل نظام التبريد الذي يتميز بصوت مرتفع للمراوح الثلاثة التي تدعم هذا الإصدار.