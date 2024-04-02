شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب: لعبة GTA 5 تصل بشكل غير رسمي إلى أندرويد وNintendo Switch وLinux والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتعت Grand Theft Auto 5 بحياة طويلة الأمد على منصات متعددة منذ إصدارها في عام 2013، مدعومة بشعبية GTA Online، تواصل GTA 5 جذب اللاعبين على وحدات تحكم PlayStation وXbox والكمبيوتر الشخصي.

ومع ذلك، قبل إطلاق Grand Theft Auto 6 العام المقبل، يمكن أن تكون GTA 5 متاحة لمزيد من اللاعبين على منصات الأجهزة المحمولة وNintendo Switch، ولكن ليس رسميًا، حيث يقال إن مطوري الطرف الثالث يعملون على إصدارات أندرويد و Linux و Nintendo Switch الخاصة باللعبة.

وزعمت بوابة GTA Focal، وهي بوابة أخبار Grand Theft Auto، في منشور X الأسبوع الماضي أن مجموعة من المعدلين كانوا يحاولون نقل GTA 5 إلى Nintendo Switch وLinux وأندرويد، ويقال إن التطور الجديد يأتي نتيجة لتسريب الكود المصدري للعبة GTA 5 في ديسمبر من العام الماضي.

وجاء في المنشور: "تحاول مجموعة من المعدِّلين نقل GTA 5 إلى Nintendo Switch وLinux وأندرويد بفضل تسرب كود المصدر اعتبارًا من ديسمبر"، وأظهر الفيديو المصاحب ولقطة الشاشة مع المنشور شاشة تحميل GTA 5 مع رسائل خطأ على Nintendo Switch وأندرويد، ويشير التسرب إلى أن المنفذ لم يعمل بكامل طاقته بعد على المنصات.

وتتم إدارة الجهود المبذولة لجلب GTA 5 على نظامي أندرويد وNintendo Switch بواسطة المعدلين ومطوري الطرف الثالث، ولم تعلن Rockstar Games عن أي منافذ للعبة GTA 5 على هذه المنصات، وأصدر المطور إصدارًا "موسعًا ومحسنًا" من GTA 5 على PS5 وXbox Series S/X في عام 2022، والذي يتميز بتحسينات على العناصر المرئية والأداء على وحدات تحكم الجيل الحالي.

وفي ديسمبر 2023، تعرضت شركة Rockstar Games لاختراق أدى إلى تسريب الكود المصدري بالكامل للعبة GTA 5، وتضمنت التسريبات أيضًا رموز وملفات GTA 6 من تكملة مشاع للعبة الشركة لعام 2006، Bully.

واعتبارًا من فبراير 2024، باعت GTA 5 أكثر من 195 مليون نسخة حول العالم، وقد تم إطلاق اللعبة في البداية على PS3 وXbox 360، وهي متاحة على PS4 وPS5 وXbox One وXbox Series S/X والكمبيوتر الشخصي، وتلقت تكملة اللعبة التي طال انتظارها، GTA 6، مقطعًا دعائيًا للكشف عنها في ديسمبر من العام الماضي وتم تأكيد إصدارها على PS5 وXbox Series S/X في عام 2025.