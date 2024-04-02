تكنولوجيا: تسريبات تستعرض تفاصيل مواصفات الكاميرة في Xiaomi MIX Flip

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شاومي في العمل على إصدار جديد من الهواتف القابلة للطي والذي ينطلق لاحقاً بعلامة MIX Flip، وهو إصدار بتصميم صدفي، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل إعدادات الكاميرة في هذا الإصدار.

تستعد العملاق الصيني شاومي لإطلاق أول الإصدارات القابلة للطي المميزة بتصميم صدفي، ولقد بدأت شاومي في العمل على تطوير MIX Flip في شهر أكتوبر من العام الماضي، كما رصدت نماذج لهذا الإصدار برقم “2405CPX3DG / 2405CPX3DC“.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Xiaomi MIX Flip سينطلق في حدث يعقد بين شهري مايو ويونيو المقبل، كما أوضحت التسريبات أن هذا الإصدار يأتي بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية، على أن تأتي الكاميرة الرئيسية بمستشعر “Light Hunter 800” بدقة 50 ميجا بيكسل، وهو نفس المستشعر الذي قدم في هاتف Redmi K70 Pro.

أيضاً من المقرر أن تدعم الكاميرة الرئيسية المستخدم في تصوير لقطات السيلفي، بإستخدام الشاشة الصغيرة التي تأتي إلى أسفل إعدادات الكاميرة.

ولقد سجل هاتف MIX Flip برمز “ruyi” في واجهة Mi Code، كما كشفت التسريبات عن دعم هذا الإصدار دقة عرض 1.5K في الشاشة، وهي دقة أقل من Xiaomi 14 Pro وRedmi K70 Pro حيث يتميز كلا الإصدارين بدقة عرض 2K.

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