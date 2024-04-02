شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات سلسلة آيفون 16.. تصميم جديد للكاميرا العمودية.. وطلاء من التيتانيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الترقب حول سلسلة آيفون 16 إلى آفاق جديدة، حيث تقدم التسريبات الأخيرة لمحة عما يمكن أن يخبئه عشاق آيفون، يُشاع أن السلسلة التي تضم آيفون 16 و16 بلس، تحتوي على إعداد جديد للكاميرا الخلفية محاذاة رأسيًا، ما يعكس تصميمات الطرز السابقة ولكنه يعد بقدرات مبتكرة مثل تسجيل الفيديو المكاني.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تبهر إصدارات آيفون 16 Pro بلمسة نهائية من التيتانيوم المصقول، مما يمثل تحولًا جماليًا كبيرًا عن المظهر المصقول لأسلافها.

تصميم الكاميرا العمودية الجديد في آيفون 16

تداولت تسريبات حديثة على موقع إكس (تويتر سابقًا) من قبل المستخدم "سووني دايكسون"، صورًا لحافظات آيفون 16، تشير إلى محاذاة رأسية للكاميرا.

يهدف خيار التصميم هذا، الذي يذكرنا بجهاز آيفون إكس، إلى تقديم تسجيل فيديو مكاني لطرازي آيفون 16 و16 بلس - وهي ميزة حصرية حاليًا لأجهزة آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس المتطورة، بالإضافة إلى Apple Vision.

تُظهر الصور المسربة حلقتين منفصلتين للكاميرات الواسعة والواسعة للغاية داخل نتوء على شكل حبة، مع وضع فلاش الكاميرا والميكروفون بشكل استراتيجي للحصول على الوظيفة المثلى.

إضافة أخرى مثيرة للاهتمام هي زر الإجراء، الذي كان حصريًا سابقًا لنماذج آيفون 15 برو، ومن المتوقع الآن عبر تشكيلة آيفون 16 بأكملها، كما يشاع أيضًا أن زر الالتقاط الجديد، المصمم لتسهيل التصوير السهل لمقاطع الفيديو الأفقية، هو جزء من التصميم، ويتكامل بسلاسة مع إطار الهاتف.

طلاء التيتانيوم الجديد لهاتف آيفون 16 برو

من المقرر إطلاق طرازات آيفون 16 برو في عام 2024، ويُشاع أنها تتميز بلمسة نهائية من التيتانيوم المصقول، وهو خروج عن المظهر المصقول لنماذج آيفون 15 برو الحالية.

من المتوقع أن توفر هذه اللمسة النهائية الجديدة مظهرًا لامعًا يشبه الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول في موديلات Pro السابقة، ولكن مع مقاومة محسنة للخدش.

ولا يقدم استخدام التيتانيوم ترقية جمالية فحسب، بل يساهم أيضًا في تخفيف وزن الجهاز وتحسين تبديد الحرارة، مقارنةً بإطارات الفولاذ المقاوم للصدأ في الطرازات السابقة.

تشير التسريبات إلى أن هاتف آيفون 16 برو سيكون متاحًا بلونين: “Space Black” و”Rose” Titanium، كما أن متغير "Space Black" سيحل محل اللون النهائي "Black Titanium" الحالي، بينما يقدم "Rose" ظلًا جديدًا يشبه الذهب، وهو لون غائب بشكل ملحوظ في تشكيلة آيفون 15 برو.

مع تاريخ الإصدار المتوقع في سبتمبر 2024، من المتوقع أن تأتي سلسلة آيفون 16 مزودة بنظام التشغيل iOS 18، مما يعد بمجموعة من تحسينات الأجهزة والبرامج، بما في ذلك ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة.