تكنولوجيا: تفاصيل جديدة تؤكد دعم Realme GT Neo6 تقنية الشحن السريع بقدرة 120W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم Realme قريباً للأسواق هاتف Realme GT Neo6، ولقد أعتمد الهاتف في منصة 3C التي كشفت عن دعم هذا الإصدار لتقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

شغل هاتف Realme GT Neo6 عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، واليوم يعود الهاتف للأضواء من جديد قبل الإعلان المرتقب مع مزيد من التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار.

ولقد أكدت التسريبات السابقة على أن هاتف GT Neo6 SE ينطلق قريباً برقاقة معالج Snapdragon 7+ Gen 3، بينما تشير التوقعات الجديدة إلى أن هاتف Neo6 يأتي برقاقة Snapdragon 8s Gen 3.

أيضاً رصد هاتف Realme GT Neo6 في قاعدة بيانات 3C بنموذج رقم RMX3852، ودعم لتقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

كما كشفت تسريبات سابقة جاءت من “Digital Chat Station” عن دعم هاتف GT Neo6 بشاشة AMOLED بمعدل تحديث 144 Hz، ودقة عرض 1220 بيكسل، كما رصد هاتف GT Neo 6 في تسريبات أخرى بنموذج RMX3851 ونفس المواصفات في قدرة الشحن، حيث تشير بعض التوقعات إلى أنه النموذج الخاص بالأسواق العالمية.

يذكر أن Realme قدمت هواتف GT5 وGT3 بتقنية الشحن السريع بقدرة 240W التي تدعم شحن فائق السرعة للهواتف حتى نسبة 100% خلال 10 دقائق فقط، لذا ينطلق Realme GT Neo6 بقدرة شحن أقل مقارنة بالإصدارات السابقة.

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