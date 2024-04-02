تكنولوجيا: ابل تستعد لإطلاق إصدار منخفض التكلفة من سماعة AirPods مع تحديث لسماعة AirPods Max

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير عن خطط ابل لإطلاق جيل جديد من السماعات اللاسلكية لاحقاً هذا العام، على أن تتضمن إصدار منخفض التكلفة من سماعة AirPods مع تحديث لسماعة AirPods Max.

في تقرير جديد نشر من المحلل “Jeff Pu” أكد على أن ابل تهدف لإطلاق إصدار جديد من سماعات AirPods اللاسلكية بتكلفة منخفضة، على أن يتم إنتاج السماعة عبر منشأة “Foxconn” الصناعية في السوق الهندي، كما يبدأ الإنتاج الضخم في نهاية 2024.

وتتوافق هذه التفاصيل مع ما جاء في تقرير سابق للمحلل “Mark Gurman” نشر في بلومبرج، والذي أشير فيه إلى أن ابل تستعد لإطلاق اثنان من التحديثات لسماعة AirPods اللاسلكية بين شهري سبتمبر وأكتوبر.

أيضاً سجلت السماعات القادمة بنماذج رقم B768E وB768M، أو برموز ‘entry’ و‘mid-tier’، ولقد أشار المحلل “Gurman” إلى أن الإصدارات الجديدة من السماعات اللاسلكية تأتي بتحسينات في التصميم لتتوافق بدقة أعلى مع المستخدم.

من جانب أخر تأتي الإصدارات القادمة من سماعات ابل اللاسلكية بتحسينات في جودة الصوتيات، مع دعم حافظة الشحن بمنفذ USB-C.

كما تؤكد التسريبات على أن الإصدار الأعلى من السماعات اللاسلكية يدعم إلغاء الضوضاء “ANC”، أيضاً يدعم المكبر الصوتي في حافظة الشحن خدمة Find My لتعقب موقع السماعة اللاسلكية.

من جانب أخر قد لا تتوافق هذه المميزات مع إصدار ابل الأقل تكلفة المرتقب، حيث يستهدف الجيل الرابع من سماعة AirPods الفئة الأقل تكلفة، إلا أنها مميزات يمكن أن تقدم من ابل في هذا الإصدار مقارنة بمستوى التسعير المميز لهذه السلسلة.

ولقد أكد المحلل “Gurman” على أن ابل تبدأ الإنتاج الضخم لسماعة AirPods 4 في شهر مايو، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن السماعات في حدث iPhone 16 لاحقاً هذا العام.

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