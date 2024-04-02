شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء: أبل تطرح سماعات AirPods Lite TWS فى النصف الثاني من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لشركة أبل إطلاق نماذج سماعات AirPods Lite – وهي نسخة بأسعار معقولة من سماعات الاستريو اللاسلكية (TWS) – في وقت لاحق من هذا العام، جنبًا إلى جنب مع الجيل الثاني من سماعات AirPods Max فوق الأذنين، وفقًا لمذكرة مستثمر من أحد محللي السوق.

وأشارت التقارير السابقة أيضًا إلى أن شركة آبل تعمل على نماذج AirPods الأرخص إلى جانب الإصدارات المحدثة من AirPods القياسية وAirPods Max، بينما لم تكشف الشركة بعد عن أي خطط لإطلاق نماذج سماعات لاسلكية جديدة هذا العام.

ووفقًا لمذكرة المستثمر الصادرة عن جيف بو، محلل Haitong International Securities، والتي شاهدها موقع 9to5Mac، ستطلق الشركة المصنعة لجهاز iPhone نموذجًا أرخص من AirPods Lite في النصف الثاني من عام 2024.

وتخطط أبل أيضًا لإطلاق طراز AirPods Max جديد في وقت لاحق من هذا العام، خلفًا للطراز الأول، - نموذج الجيل الذي تم طرحه في ديسمبر 2020، وفقًا لـ Pu، الذي لم يقدم أي تفاصيل حول التكلفة المحتملة للجهاز، أو الميزات التي سيقدمها.

من المتوقع أن يزداد إنتاج AirPods خلال النصف الثاني من العام، حسبما ورد ذكر المحلل في مذكرة البحث التي تتوقع أيضًا أن "الطلب الصامت على الطرز الحالية" سيؤدي إلى انخفاض حجم سماعات TWS الخاصة بالشركة إلى 55 مليون وحدة هذا العام بانخفاض قدره 4% على أساس سنوي.

وفي الشهر الماضي، أفاد مارك جورمان من بلومبرج أن شركة آبل تستعد لـ "أكبر إطلاق لسماعات AirPods حتى الآن"، ومن المتوقع أن تطلق شركة أبل خليفة AirPods (الجيل الثالث) في نموذجين يحملان الاسم الرمزي B768(E) وB768(M) - يقال إن E وM يرمزان إلى "الإدخال" و"الطبقة المتوسطة"، على التوالي ، ويمكن أن يأتي الأخير مع دعم لمزيد من الميزات، مثل إلغاء الضوضاء النشط ومكبرات الصوت الخارجية لتحسين دعم Find My.

ولا توجد معلومات حول ما إذا كانت شركة أبل ستطلق طرازين جديدين من الجيل الرابع من AirPods بالإضافة إلى AirPods Lite المشاع، أو ما إذا كان طراز AirPods 4 الأرخص يمكن أن يظهر لأول مرة باعتباره مستوى التكلفة المزعوم AirPods Lite.

وتشير التقارير السابقة إلى أنه من المتوقع أن يصل الجيل الثالث من AirPods Pro في النصف الثاني من عام 2025 مع شريحة H3 محسنة وتصميم جديد لسماعات الأذن، ومن المرجح أن تظهر المزيد من التفاصيل حول طرازات AirPods القادمة للشركة في الأشهر المقبلة، قبل أن يشاع أنها ستظهر لأول مرة.