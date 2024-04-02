شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأخر إطلاق طرازات iPad Pro OLED .. ما الموعد الجديد وما يمكن توقعه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة آبل لتقديم أحدث طرازاتها من آيباد برو وiPad Air، وذلك بعد سلسلة من التسريبات والتقارير التي أثارت ضجة مجتمع التكنولوجيا، ومن المتوقع أن تتميز الأجهزة اللوحية القادمة بشاشات أكبر وأن يتم تشغيلها بواسطة شرائح جديدة، مما يمثل تحديثًا مهمًا من سابقاتها.

كان من المتوقع في البداية أن يتم إطلاقه في أبريل، ولكن تم اقتراح جدول زمني جديد، حيث أشار مارك جورمان من بلومبرج إلى الكشف في أوائل مايو، وهو تعديل ملحوظ عن التوقعات السابقة.

تأخرت نماذج Apple iPad Pro OLED

وفقًا لجورمان، يتماشى هذا التأخير مع استراتيجية شركة آبل لإنهاء "العمل البرمجي للأجهزة" وإتقان "تقنيات التصنيع الجديدة المعقدة" للشاشات المبتكرة المتوقعة في هذه الطرازات.

يؤدي هذا التحول في الجدول الزمني إلى كشف النقاب قبل مؤتمر آبل للمطورين العالمي (WWDC) المقرر أن يبدأ في 10 يونيو، وفي الوقت نفسه يقوم الموردون بتكثيف الإنتاج تحسبًا للإطلاق.

يُشاع أن طرازات iPad Pro الجديدة، والتي تم تحديدها بالأسماء الرمزية J717 وJ718 وJ720 وJ721، تتضمن مجموعة شرائح M3 من Apple، إلى جانب دعم الإصدارات المحدثة من Magic Keyboard وApple Pencil.

نماذج iPad Pro OLED: ما يمكن توقعه



هناك أيضًا ضجة حول قيام شركة آبل باستكشاف تقنية OLED لهذه الشاشات، من المتوقع أن يقوم جهاز iPad Air بتوسيع حجم شاشته إلى 12.9 بوصة، وهي قفزة كبيرة من العرض الحالي مقاس 10.9 بوصة، المدعوم بشريحة M2 ومن المحتمل أن يتميز بكاميرات أمامية موجهة نحو المناظر الطبيعية لتجربة مستخدم محسنة.

وتشير التسريبات الأخرى إلى تحسينات في التصميم لنماذج iPad Pro، مع حواف أنحف تقلل حجم الإطار بنسبة 10 إلى 15 بالمئة مقارنة بإصدارات 2022، ومن المتوقع إجراء هذه التعديلات لكل من الإصدارين 11 بوصة و12.9 بوصة، مما يوفر خيارات شاشة لامعة وغير لامعة لتلبية تفضيلات المستخدم.

أعلنت شركة آبل مؤخرًا فقط عن موعد مؤتمرها السنوي للمطورين، WWDC 2024، ومن المتوقع أن يحتل الذكاء الاصطناعي مركز الصدارة في هذا الحدث، على الرغم من أنه من المتوقع أيضًا أن تعلن آبل عن تحديثات عبر iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS.