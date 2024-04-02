شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 1.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الـ 24 ساعة الماضية انخفاضات في أسعار معظم العملات المشفرة حيث اتخذ سوق العملات المشفرة ما يسميه الخبراء "المنعطف الهبوطي"، حيث أظهرت عملة البيتكوين اليوم الثلاثاء 2 أبريل خسارة قدرها 1.24 %، وبهذا، تراجعت قيمة الأصل إلى 66,102 دولارًا، وفقاً لموقع gadgets 360.

عكست الأثير انخفاضًا في الأسعار بنسبة 3.71 % اليوم الثلاثاء، لتبلغ قيمة التداول الحالية 3270 دولارًا، في الـ 24 ساعة الماضية، انخفضت قيمة ETH بمقدار 125 دولارًا.

يتم تداول معظم العملات المشفرة بخسائر اليوم الثلاثاء إلى جانب BTC و ETH، وتشمل هذه العملات Binance Coin وSolana وRipple وDogecoin وCardano وAvalanche وShiba Inu.

وتشمل العملات البديلة الأخرى التي تتكبد خسائر، اعتبارًا من يوم الثلاثاء، Polkadot وTron وChainlink وPolygon وLitecoin وUniswap وNear Protocol.

يتم تداول أفضل ٢٠ عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية حاليًا بخسائر نتيجة لأداء السوق خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولاحظ سوق العملات المشفرة إجمالي عمليات تصفية تزيد عن 490 مليون دولار، بما في ذلك 134.74 مليون دولار لبيتكوين، حسبما أفاد مكتب أسواق CoinSwitch.

انخفض التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة بنسبة 5.92 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتبلغ القيمة السوقية الحالية للعملات المشفرة 2.52 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.

وانضمت العملات المستقرة مثل Tether وUSD Coin إلى العملات البديلة مثل Bitcoin Cash وLeo وMonero وIota، وتمكنت من تسجيل مكاسب طفيفة يوم الثلاثاء.