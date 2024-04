شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق 22 قمرًا صناعيًا جديدا للإنترنت من كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة SpaceX دفعة أخرى من أقمار الإنترنت Starlink الخاصة بها، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 يحمل 22 مركبة فضائية من طراز ستارلينك من قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء في كاليفورنيا، وأدى سوء الأحوال الجوية إلى إحباط محاولتين سابقتين للإطلاق.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإن هذه المرة كان الطقس متعاونًا وغادر Falcon 9 المنصة، مع عودة المرحلة الأولى من Falcon 9 إلى الأرض للهبوط العمودي بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإطلاق.



يتم هذا الهبوط على سطح السفينة Of Course I Still Love You، والتي ستتمركز في المحيط الهادئ، وسيكون هذا هو الإطلاق والهبوط الخامس عشر لهذا المعزز تحديدًا، وفقًا لوصف مهمة SpaceX.



تستمر المرحلة العليا لصاروخ Falcon 9 في نقل 22 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink نحو مدار أرضي منخفض (LEO)، حيث يتم نشرها بعد حوالي 62 دقيقة من الإقلاع.



كان الإطلاق المعاد جدولته هو الرحلة الثانية والثلاثين لفالكون 9 لعام 2024، والحادية والعشرون المخصصة لبناء كوكبة ستارلينك الضخمة.



وحتى الآن، أطلقت شركة SpaceX 6100 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink، منها 5633 قمرًا صناعيًا قيد التشغيل حاليًا، وفقًا لعالم الفيزياء الفلكية ومتعقب الأقمار الصناعية جوناثان ماكدويل.