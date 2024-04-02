تكنولوجيا: تأكيد تاريخ إطلاق هاتف Nubia Flip 5G.. إليك ما يمكن توقعه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم عرض هاتف Nubia Flip 5G، وهو هاتف قابل للطي ميسور التكلفة، في معرض MWC 2024 في شهر فبراير من هذا العام. ومع ذلك، لم تؤكد الشركة تاريخ إطلاقه أو سعره في ذلك الوقت.

واليوم، أصدرت العلامة التجارية ملصقًا رسميًا للتأكيد على أنها ستكشف رسميًا عن Nubia Flip 5G في 9 أبريل في الصين.

تم اعتماد Nubia Flip 5G، الذي يحمل رقم طراز NX724j في الصين، من قبل منصات الاعتماد الصينية في الأسابيع الماضية.

وكشفت هذه الشهادات أنه سيكون إصدار معدل من ZTE Libero Flip، والذي ظهر لأول مرة بسعر 63000 ين ياباني (~ 415 دولارًا أمريكيًا) في اليابان في شهر فبراير. ومن المحتمل أن يكون Nubia Flip 5G نسخة معدلة من Libero Flip.

من المتوقع أن يتميز Nubia Flip 5G بشاشة AMOLED قابلة للطي مقاس 6.9 بوصة توفر دقة 1180 × 2790 بكسل. ومن الخارج، يحتوي الجهاز على شاشة AMOLED دائرية بقياس 1.43 بوصة، تدعم دقة 466 × 466 بكسل.

يحتوي هاتف Nubia Flip 5G على معالج Snapdragon 7 Gen 1. وتكشف شهادة TENAA للجهاز أنه قد يأتي مع 8 جيجابايت/12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 256 جيجابايت/512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

من المتوقع أن يحتوي الجهاز على بطارية بسعة 4310 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واط. كما يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة جانبي.

علاوةً على ذلك، يحتوي Nubia Flip 5G على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وتحتوي اللوحة الخلفية على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل.

من المتوقع أن يصل Flip 5G بهيكل يحمل تصنيف IP42، يبلغ سمكه 7.3 ملم ويزن 214 جرامًا.

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