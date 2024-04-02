تكنولوجيا: تطبيق YouTube على أجهزة التلفاز يعرض اللحظات الرئيسية التي يتم إنشاؤها تلقائيًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد طرح تخطيط العمود المزدوج للأوصاف والتعليقات، يعرض تطبيق YouTube على أجهزة التلفاز “اللحظات الرئيسية” بشكلٍ بارز.

وقد شارك نيل موهان من YouTube بالأمس كيف “يمكنك الوصول بسهولة إلى اللحظات الرئيسية التي تم إنشاؤها تلقائيًا من أي فيديو“. تم وصف ذلك كمثال على “استمرار الشركة في الابتكار لجعل التجربة على التلفزيون أفضل“.

تشير النقاط البيضاء على شريط التقدم الأحمر إلى توفر اللحظات الرئيسية. ثم بالنقر على اليسار/اليمين على جهاز التحكم عن بُعد لرؤية دائرة الصور المصغرة مع التسميات التوضيحية المصاحبة. ثم “اضغط لأعلى لعرض اللحظات الرئيسية” وتنقل بسرعة بين المقاطع المصنفة.

المثال الذي شاركه موقع YouTube هو حدث مدته 3 ساعات تقريبًا في الألعاب الأولمبية. تُظهر اللحظات الرئيسية كل محاولة مع الأوصاف بما في ذلك اسم الرياضي وبلده. تعد هذه الميزة بديلاً لمنشئي المحتوى الذين يقومون بإنشاء فصول الفيديو يدويًا.

يتوفر هذا أيضًا على الويب عند توسيع الوصف. يمكنك تصفح “اللحظات الرئيسية” كقائمة بجوار الفيديو، ولكننا لا نراها على الهاتف المحمول، الذي يوفر البحث الدقيق بدلاً من ذلك.

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