شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Gmail يبلغ عامه العشرين.. كيف كانت تبدو خدمة البريد الإلكترونى عند إطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل Gmail بمرور عشرين عاما، الذى يضم لآن عددًا يبلغ 1.8 مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، حيث تم إطلاق الخدمة لأول مرة في 1 أبريل 2004، كما تكشف الصور فقد قطع الموقع شوطًا طويلاً منذ بداياته.



Gmail

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أصدرت Google بيانًا صحفيًا أعلنت فيه أنها ستخطو خطواتها الأولى في عالم البريد الإلكتروني، وفي ذلك الوقت، كان يُعتقد على نطاق واسع أن هذا الإعلان جيد جدًا لدرجة يصعب تصديقها.

كشفت جوجل في إعلانها أن Gmail سيقدم خدمة بريد ويب مجانية قائمة على البحث بسعة تخزين تصل إلى ثمانية مليارات بت من المعلومات، أي ما يعادل 500000 صفحة من البريد الإلكتروني لكل مستخدم.



بريد جوجل



قد لا تبدو مساحة التخزين المجانية التي تبلغ 1 جيجايت مبهرة، ولكنها كانت أكبر بـ 500 مرة مما يمكن أن يوفره المنافسون مثل Hotmail.

كشف بول بوكيت، مبتكر Gmail، لاحقًا أنه كان يعمل في المشروع منذ أغسطس 2001 بموجب تعليمات محددة لبناء نظام بريد إلكتروني.

لم يقدم Gmail خيار حفظ رسائل بريد إلكتروني أكثر بكثير من أي منافس آخر فحسب، بل استخدم أيضًا خبرة Google في البحث لمساعدة الأشخاص في فرز رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم.



صندوق الوارد



ومع ذلك، عندما تم إطلاق الموقع، لم يكن لدى Google البنية التحتية اللازمة لتزويد مليون شخص بسعة تخزينية تبلغ 1 جيجابايت لكل منهم، وهذا يعني أن الخدمة ظلت مغلقة وكان الوصول إليها عن طريق الدعوة فقط حتى عام 2007.

وقد حظيت خدمة Gmail بشعبية كبيرة لدرجة أن الأشخاص بدأوا في بيع دعوات Gmail على موقع eBay، حيث جلبت بعض الحسابات عدة آلاف من الدولارات.

تم عرض محادثات البريد الإلكتروني بشكل أنيق في سلاسل الرسائل، وكان البحث عن رسائل البريد الإلكتروني سريعًا وسهلاً، ويمكن للمستخدمين إرسال مرفقات يصل حجمها إلى 25 ميجابايت.

مع تزايد شعبيته، لم يمض وقت طويل قبل أن ينتقل Gmail من الإصدار التجريبي إلى إصدار ألفا عام بالكامل في يوليو 2009.



جوجل

أدى هذا إلى دفع Google إلى خدمة البريد الإلكتروني الحديثة التي نعرفها اليوم، والتي اشترك فيها الملايين من المستخدمين وقتها، وسرعان ما تبع الإصدار العام عدد من الترقيات الشكلية والوظيفية، ويمكن للمستخدمين إضافة سمات لتخصيص حساب Gmail الخاص بهم وحتى إنشاء صناديق بريد وارد متعددة لتنظيم بريدهم.

بدأت Google أيضًا في إنشاء نسخة الهاتف المحمول من الموقع لأجهزة iPhone وAndroid، على الرغم من مرور عامين آخرين قبل إصدار تطبيق iOS.

كما أنه في يوليو 2011، أطلق Gmail "المظهر الجديد" لأول مرة، والذي أدى إلى التخلص من الكثير من الفوضى التي تظهر على الشاشة من الإصدارات القديمة، وحصل المستخدمون على المزيد من خيارات التخصيص، بما في ذلك القدرة على إضافة خلفيات عالية الدقة مأخوذة من مكتبات الصور المخزنة.