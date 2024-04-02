شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق منصة بلوكتشين عامة على الرغم من موقف العملات المشفرة غير الودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الصين على تسريع الجهود لإنشاء شبكة بلوكتشين ضخمة، على الرغم من موقفها الصارم المناهض للعملات المشفرة، والهدف هو السماح لحكومة الصين بالمشاركة فى الأنشطة المتعلقة بـ blockchain، خاصة فى بيئة عابرة للحدود، وفقاً لموقع gadgets 360.

تتم قيادة مشروع منصة blockchain العامة الصينية القادمة بواسطة Conflux Network، وتم الإعلان عن الإطلاق يوم الأحد، نظام blockchain متعدد السلاسل، يتم تشغيل الشبكة من قبل مؤسسة Conflux والتى تسمى أيضًا معهد Shanghai Tree-Graph Blockchain Research Institute.

نشرت شبكة Conflux تحديثات حول المشروع على X (Twitter سابقًا)، وكشفت أن النظام الأساسى "سيوفر القاعدة لتطوير التطبيقات التى تعرض التعاون عبر الحدود"، ولم يتم الإعلان بعد عن التفاصيل الأخرى المتعلقة بالمشروع.

وهذه ليست المرة الأولى التى تبدى فيها الصين بعض الاهتمام باستكشاف قطاع ويب 3، ألمحت الحكومة الصينية مؤخرًا إلى خطة الاستعداد الخاصة بها لمعالجة نمو تكنولوجيا Metaverse فى البلاد.

وفي يناير 2024، أنشأت الحكومة الصينية هيئة خاصة مكلفة بمسؤولية وضع معايير استخدام تقنية ميتافيرس في الصين، تتكون هذه المجموعة من العديد من شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى بما فى ذلك Tencent وBaidu وAnt Group.

تقود الصين أيضًا السوق الآسيوية في إجراء تجارب العملات الرقمية للبنوك المركزية في مراحل متقدمة مع مشاركة البنوك الدولية مثل ستاندرد تشارترد في التجارب.

وبينما فرضت بكين حظراً شاملاً على الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة في سبتمبر 2021 بسبب نقص الكهرباء، تمكنت شبكة سرية من تجار العملات المشفرة من الحفاظ على استمرار عمليات التداول، زعم تقرير صدر في ديسمبر 2023 عن شركة رأس المال الاستثمارى الفيتنامية Kyros Ventures أن العملات المستقرة تحظى بشعبية خاصة في الصين حيث يمتلك 33.3% من المستثمرين الصينيين تلك العملات الرقمية.