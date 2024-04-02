شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب جيمس ويب يكتشف الضوء القادم من كوكب يشبه الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي، المعروف أيضًا باسم ويب، أحد الكواكب الخارجية الصخرية التى تشبه الأرض، وتدور حول النجم، الذى يعرف باسم TRAPPIST-1، وهو الكوكب، المعروف باسم TRAPPIST-1b، حيث رصد ضوء قادم منه.

ووفقا لما ذكره موقع "مترو" البريطانى، قال الدكتور بيير أوليفييه لاجاج، الباحث المشارك في الدراسة: "كان هناك هدف واحد حلمت بتحقيقه، مضيفا "هي المرة الأولى التي يمكننا فيها اكتشاف الانبعاث من كوكب صخري معتدل، إنها خطوة مهمة حقًا في قصة اكتشاف الكواكب الخارجية."



ووجد الباحثون، أن TRAPPIST-1b ساخن جدًا أيضًا، حيث تصل درجة حرارته إلى حوالي 230 درجة مئوية تقريبًا، وهي درجة حرارة الفرن تقريبًا.



ومع ذلك، على الرغم من أنه ربما يفتقر إلى غلاف جوي، فإن الكوكب هو أول كوكب يحصل على أى شكل من أشكال الضوء من قبل كوكب خارجى صغير وبارد مثل الكواكب الصخرية في نظامنا الشمسي، حسبما قالت ناسا.



وقال الدكتور توماس جرين، عالم الفيزياء الفلكية في وكالة ناسا والباحث الرئيسي: "تستفيد هذه الملاحظات من قدرة ويب على استخدام الأشعة تحت الحمراء المتوسطة".



وأضاف جرين، "لم يكن لدى أي تلسكوبات سابقة حساسية لقياس مثل هذا الضوء الخافت للأشعة تحت الحمراء المتوسطة."

يعد هذا الاكتشاف خطوة مهمة في تحديد ما إذا كانت الكواكب التي تدور حول نجوم صغيرة نشطة مثل TRAPPIST-1 يمكنها احتواء الأجواء اللازمة لدعم الحياة، ويتلقى TRAPPIST-1 b حوالي أربعة أضعاف كمية الطاقة التي تتلقاها الأرض من الشمس.