تكنولوجيا: يمكنك الآن استخدام ChatGPT بدون حساب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بالأمس، بدأت OpenAI في فتح ChatGPT للمستخدمين الذين ليس لديهم حساب. ووصفت هذه الخطوة بأنها جزء من مهمتها المتمثلة في “إتاحة أدوات مثل ChatGPT على نطاق واسع حتى يتمكن الأشخاص من تجربة فوائد الذكاء الاصطناعي“.

كما ان ذلك يمنح ايضًا الشركة المزيد من بيانات التدريب (لأولئك الذين لا يفضلون الاشتراك) وربما يدفع المزيد من المستخدمين إلى إنشاء حسابات والاشتراك للوصول الفائق إلى GPT-4 بدلاً من نموذج GPT-3.5 الأقدم الذي يحصل عليه المستخدمون المجانيون.

تقول OpenAI إنها توفر الوصول تدريجيًا، لذا عليك تحقق مرة أخرى لاحقًا إذا لم ترى الخيار بعد. كما تقول الشركة إنها أضافت ضمانات إضافية للمستخدمين الذين ليس لديهم حساب، بما في ذلك مطالبات الحظر وإنشاء الصور في فئات أكثرمن المستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول.

وذكرت OpenAI أن أكثر من 100 مليون شخص في 185 دولة يستخدمون ChatGPT أسبوعيًا. هذه أرقام مذهلة بالنسبة لخدمة عمرها 18 شهرًا من شركة لم يسمع عنها كثير من الناس منذ عامين.

تمنح الخطوة الجديدة أولئك الذين يترددون في إنشاء حساب حافزًا لتجربة برنامج الدردشة الآلي الذي يغير العالم، مما يعزز هذه الأرقام بشكل أكبر.

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