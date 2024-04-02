شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتعامل رئيسة قسم السلامة العالمى فى ميتا مع التحقق من العمر على الحسابات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أنتيجون ديفيس، رئيسة السلامة العالمية في شركة Meta: "إن القدرة على معرفة عمر شخص ما ومحاولة حماية الخصوصية في نفس الوقت يمكن أن تشكل تحديًا".

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، دعت Meta إلى أن يكون مشغلو متجر التطبيقات مثل Apple وGoogle مسؤولين عن التحقق من أعمار المستخدمين وطلب موافقة الوالدين لتنزيلات التطبيقات، وهي الآن تستخدم متجر Quest للواقع الافتراضي الخاص بها كنموذج لكيفية عمل ذلك في اعتقادها.



تطالب Meta مستخدمي Quest 2 و3 بإعادة إدخال أعياد ميلادهم حتى تتمكن من وضع الحسابات في تجربة العمر المناسبة أثناء محاولتها مركزية التحقق من العمر من خلال متجر Quest الخاص بها.



سيتم تشغيل المزيد من إعدادات الخصوصية للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا افتراضيًا ويمكن مراقبتهم من خلال أدوات الإشراف الأبوي.



يتم تشغيل إعدادات أكثر تقييدًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عامًا، حيث لا يتمكن سوى الوالدين أو الأوصياء من تغيير إعدادات الخصوصية.



قالت ديفيس، "إن شركة Meta تحاول حل تحديات التحقق من العمر من خلال هذا الجهد مع حماية اعتبارات الخصوصية والوصول. وسترون نفس الشيء في التشريع الفيدرالي الذي نقترحه”.



تستثمر Meta في واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالفئة العمرية للمستخدمين حتى يتمكن مطورو التطبيقات من فرز عروضهم إلى فئات عمرية مختلفة.



تطلب Meta من المطورين التصديق الذاتي على الفئة العمرية (ما قبل سن المراهقة أو المراهقين أو البالغين) التي تستهدفها تطبيقاتهم، وباستخدام واجهة برمجة التطبيقات، يمكن لـ Meta التواصل مع التطبيق حول ما إذا كان المستخدم مؤهلاً لاستخدامه أم لا.



ومع ذلك، فإن العثور على الطريقة الصحيحة للتحقق من العمر يظل مهمة صعبة، وقد سخر بعض صانعي السياسات من استخدام أساليب مثل تحديد تواريخ الميلاد للتحقق من العمر، نظرًا لأنه من السهل الكذب على التطبيق.



قالت ديفيس إن Meta ستتحقق مرة أخرى من أي مستخدمين يقولون إنهم فجأة في فئة عمرية مختلفة عندما يعيدون إدخال تاريخ ميلادهم ويطلبون منهم التحقق باستخدام بطاقة هوية أو بطاقة ائتمان، ولا تخزن Meta تلك المعلومات على المدى الطويل بعد اكتمال العملية.



جربت Meta مجموعة من طرق التحقق من العمر، على سبيل المثال، يتم استخدام أداة مسح الوجه المدعمة بالذكاء الاصطناعي Yoti في Facebook Dating، كما أنها ستتحقق أحيانًا من بطاقات الهوية الحكومية، والتي تخزنها على المدى القصير مع التشفير، لكن لا يوجد حل مثالي.



على الرغم من أن إجراءات السلامة للأطفال عبر الإنترنت تعد موضوعًا ساخنًا في الكونجرس، إلا أن الوقت محدود لتمرير التشريع هذا العام.



وفي الوقت نفسه، مضت الولايات، بما في ذلك فلوريدا، قدمًا في قوانين التحقق من العمر الخاصة بها، والتي تتطلب موافقة الوالدين لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمجموعات كبيرة من المراهقين الصغار.