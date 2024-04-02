تكنولوجيا: قائمة بأجهزة الآيباد وهواتف الأيفون المتوافقة مع تحديثات iPadOS 18 وiOS 18

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لإطلاق الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل iPadOS 18 وiOS 18 في وقت لاحق هذا العام، ولقد كشفت أحدث التفاصيل عن أجهزة الآيباد وهواتف الأيفون التي تدعم التحديثات القادمة.

تتوقف ابل عن دعم بعض إصدارات الشركة من أجهزة الآيباد مع إنطلاق تحديث iPadOS 18 لاحقاً هذا العام، ولقد أشارت بعض التسريبات التي نشرت في شهر فبراير الماضي إلى أن ابل لن تدعم أجهزة الآيباد التي ترتكز على شرائح A10X Fusion.

كما أشارت تسريبات أخرى إلى أن شركة ابل لن تدعم الإصدار الأول من أجهزة iPad Pro الذي قدم من ابل في 2017، والذي يتميز بحجم 10.5 إنش، والجيل الثاني من أجهزة iPad Pro المميز بحجم 12.9 إنش بتحديث iPadOS 18.

وفي أحدث التفاصيل التي نشرت عبر 9to5Mac كُشِف عن تفاصيل أكثر حول الأجهزة التي لن تحصل على تحديث iPadOS 18 القادم من ابل، وتتضمن القائمة الجيل السادس من أجهزة iPad، والجيل الثاني من أجهزة iPad Pro المميز بحجم 12.9 إنش، والجيل الأول من أجهزة iPad Pro بحجم 10.5 إنش.

بينما يدعم iPadOS 18 الأجهزة ذاتها التي حصلت على تحديث iPadOS 17 والتي تتضمن الجيل السابع من أجهزة iPad الذي انطلق في 2019 والذي يضم رقاقة A10 Fusion، وتشمل قائمة الأجهزة المقرر تحديثها بنظام iPadOS 18 الأجهزة التالية:

جهاز iPad للعام 2019 والإصدارات اللاحقة

جهاز iPad mini للعام 2019 والإصدارات اللاحقة

جهاز iPad Air للعام 2019 والإصدارات اللاحقة

جهاز iPad Pro للعام 2018 والإصدارات اللاحقة

من جانب أخر تدفع ابل تحديث iOS 18 لمستخدمي هواتف الأيفون التي تدعم الإصدار الحالي iOS 17، وتشمل الهواتف المتوافقة.

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

الجيل الثاني iPhone SE

الجيل الثالث iPhone SE

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

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