تكنولوجيا: جوجل توافق على حذف بيانات التصفح المتخفي لتسوية الدعوى الجماعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وافقت شركة جوجل على حذف “مجموعة من البيانات التي تعكس تاريخ تصفح الويب لملايين المستخدمين“، حسبما ذكرت صحيفة Wall Street Journal اليوم، وذلك كجزء من تسوية دعوى قضائية جماعية تم رفعها في عام 2020.

تم تقديم تفاصيل التسوية اليوم في محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو، وكشفت أن جوجل وافقت على تدمير “مليارات من نقاط البيانات” التي زعمت الدعوى القضائية أنها جمعتها بشكل غير صحيح أثناء تصفح مستخدمي Chrome في وضع التصفح المتخفي.

كانت الدعوى الجماعية بأكملها تدور حول هذا الأمر، زاعمة أن جوجل تضلل مستخدمي Chrome حول كيفية تتبع المتصفح لنشاطهم في وضع التصفح المتخفي.

وزعمت الدعوى القضائية أن الشركة لم تبلغ المستخدمين بشكل صحيح بأنواع البيانات التي يتم جمعها، والتي تضمنت تفاصيل حول مواقع الويب التي شاهدوها في وضع التصفح المتخفي.

تعد جوجل أيضًا بتحديث إفصاحاتها حول البيانات التي تجمعها في وضع التصفح المتخفي، وتمنح المستخدمين خيار تعطيل ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية في وضع التصفح المتخفي.

كما تقول الشركة إنها تعمل بالفعل على تنفيذ هذه التغييرات، وسيتعين عليها جعل حظر ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية هو الوضع الافتراضي في وضع التصفح المتخفي لمدة الخمس سنوات القادمة على الأقل.

لا تتضمن هذه التسوية، التي تمنع المحاكمة، تعويضات للمستخدمين الفرديين، ولكنها تسمح للأفراد بتقديم مطالبات. وقد قدم محامو المدعي بالفعل 50 دعوى أمام محكمة ولاية كاليفورنيا.

وقال خوسيه كاستانيدا، المتحدث باسم جوجل، إن البيانات المعنية لم تكن مرتبطة أبدًا بفرد ولم تُستخدم لأي شكل من أشكال تخصيص خدماتها، واصفًا الدعوى بأنها “لا أساس لها من الصحة“، ومضيفًا أن الشركة سعيدة بحذف ما تشير إليه على أنه مجرد “تقنية قديمة“.

ومع ذلك، كشفت مرحلة اكتشاف الدعوى القضائية عن تبادلات داخلية بين المديرين التنفيذيين لشركة جوجل والتي ترسم صورة مثيرة للاهتمام.

فعلى سبيل المثال، حذرت لورين توهيل، كبيرة مسؤولي التسويق في جوجل، والرئيسة التنفيذية ساندر بيتشاي في عام 2019 من أن وضع التصفح المتخفي لا ينبغي أن يُطلق عليه اسم “خاص” لأن ذلك قد يؤدي إلى “تفاقم المفاهيم الخاطئة المعروفة“.

وفي رسالة بريد إلكتروني منفصلة، ​​قال توهيل: “نحن محدودون في مدى قدرتنا على تسويق وضع التصفح المتخفي لأنه ليس خاصًا حقًا، وبالتالي يتطلب لغة تحوطية غامضة حقًا تكون أكثر ضررًا تقريبًا“.

تم التوصل إلى التسوية الأولية في أواخر شهر ديسمبر وما زال الاتفاق يتطلب موافقة نهائية من القاضي إيفون جونزاليس روجرز في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا.

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