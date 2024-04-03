شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح جهاز PS5 Slim للبيع بداية من 5 أبريل.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سوني أن الإصدار الأقل حجمًا من وحدة التحكم PlayStation 5، والذي تم إطلاقه لأول مرة في الولايات المتحدة في نوفمبر من العام الماضي، سيكون متاحًا بدءًا من 5 أبريل في بعض الدول، وسيتم طرح الإصدارين القرصي والرقمي من PS5 Slim للبيع هذا الأسبوع، مع تأكيد توفر المخزون لدى تجار التجزئة المشاركين، وفقاً لموقع gadgets 360.

يحتفظ PS5 Slim، وهو إصدار أخف وأنحف من وحدة التحكم الأصلية، بالكثير من لغة تصميم PlayStation 5، ولكنه يأتي مع محرك أقراص قابل للفصل ومساحة تخزين أكبر قليلاً.

سيكون جهاز PS5 Slim متاحًا لدى تجار التجزئة عبر الإنترنت وغير المتصلين بالإنترنت اعتبارًا من 5 أبريل، ويجب أن تكون مخزونات الإصدار الجديد من وحدة التحكم متاحة على موقع Sony ShopatSC الإلكتروني وAmazon وFlipkart وGames The Shop وتجار التجزئة المشاركين الآخرين.

قامت شركة Sony بتحديث تشكيلة PS5 في أكتوبر من العام الماضي، معلنة عن وحدة تحكم مُعاد تصميمها أقل حجمًا، والتي تأتي في الغالب بنفس مواصفات الأجهزة مثل PS5 الأصلي، وأدت تغييرات التصميم إلى عامل شكل أصغر بشكل عام، حيث شهد جهاز PS5 Slim انخفاضًا في الحجم بأكثر من 30%، والوزن بنسبة تصل إلى 24 % مقارنة بجهاز PS5 القياسي.

يتميز الإصدار الأقل حجمًا من PS5 أيضًا بسعة تخزين داخلية أكبر قليلاً، بدءًا من SSD المخصص لجهاز PS5 القياسي بسعة 825 جيجابايت إلى 1 تيرابايت، ويحصل العملاء أيضًا على خيار إضافة محرك أقراص UHD Blu-ray خارجي إلى وحدة التحكم ذات الإصدار الرقمي النحيف من PS5، ومع ذلك، تظل قوة المعالجة والقدرات الرسومية للإصدار الجديد كما هي في PS5 الأصلي.

يقال أيضًا أن شركة Sony تستعد لإصدار "Pro" من PS5 لإطلاقه في وقت لاحق من هذا العام حيث يدخل جيل وحدة التحكم الحالي النصف الأخير من دورة حياته، قال المحللون في فبراير إن شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة تتطلع إلى الحصول على جهاز PS5 Pro محدث جاهزًا لإطلاق لعبة Grand Theft Auto 6 من Rockstar Games، والتي من المقرر أن تصل في وقت ما في عام 2025.

تشير المواصفات المسربة لجهاز PS5 Pro إلى وحدة التحكم المحدثة التي تتميز بعرض أسرع بنسبة 45 ٪؜ وما يصل إلى ثلاثة أضعاف قوة الحوسبة الخاصة بـ PS5 - 33.5 تيرافلوب من قوة الحوسبة أحادية الدقة مقارنة بـ 10.28 تيرافلوب في PS5.