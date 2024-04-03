شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن المميزات التى تجعل M3 MacBook Air المحمول مثالى للسفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة Apple جهاز M3 MacBook Air الجديد الشهر الماضي، والذي يقدم أداءً أكثر قوة، ولمسة نهائية أكثر متانة، في مقابلة جديدة هذا الأسبوع، قدم Evan Buyze، المدير التنفيذي لتسويق منتجات Apple، نظرة مثيرة للاهتمام حول كيفية قيام Apple بتحسين جهاز MacBook Air للسفر – وتحديداً على متن الطائرة، وفقاً لموقع 9to5mac.

وفي حديثه إلى The Points Guy، أوضح Buyze أن شركة Apple تضع منتجات جديدة من خلال جولات متعددة من الاختبار في ما يسمى "مختبر اختبار الموثوقية".

وقال إنه يحاكي الكثير من تجارب العملاء المختلفة، في المختبر يقومون بالكثير من الأشياء المختلفة ليتمكنوا من التأكد من أنه مهما كان الوضع الذي تعيشه، سواء كان في حقيبة ظهرك أو كنت تحمله، فإنه يلبي معاييرنا الخاصة بالموثوقية.

وشدد Buyze أيضًا على ترقيات الاتصال مع جهاز MacBook Air الجديد، بما في ذلك دعم Wi-Fi 6E، بالإضافة إلى كيفية قيام شريحة M3 وApple Silicon بتمكين جهاز MacBook Air من أن يكون نحيفًا وخفيفًا قدر الإمكان.

تدعم أجهزة الكمبيوتر المحمولة الآن شبكة Wi-Fi 6E، التي "تتمتع بسرعات مضاعفة" مع "الطيف اللاسلكي المتزايد"، وفقًا لـ Buyze، وهذا يعني أنه عندما تكون في قطار أو في مطار أو فندق به شبكة مزدحمة، فإن الهوائيات الجديدة لا تزال قادرة على الاتصال بالإنترنت دون أي عوائق.