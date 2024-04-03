شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. ميزة SOS الطارئة الجديدة فى Apple Watch لانقاذ السباحين من الغرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تساعد ميزة الطوارئ SOS الجديدة المحتملة لـ Apple Watch في حالات الطوارئ والموضحة في طلب براءة اختراع جديد في إنقاذ بعض السباحين من الغرق، حيث تصف براءة الاختراع كيف يمكن للساعة اكتشاف "السلوك غير المنتظم" وإرسال نداء للمساعدة تلقائيًا، وفقاً لموقع 9to5mac.

تبدأ شركة آبل بالإشارة إلى أن الغرق هو سبب رئيسي للوفاة العرضية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال، وفي كل عام يموت أكثر من 3500 شخص في الولايات المتحدة بسبب الغرق، ويعد الغرق أيضًا السبب الخامس الأكثر شيوعًا للوفاة العرضية في البلاد ومعظم الأشخاص الذين يموتون بسبب الغرق هم من الأطفال.

وتشير الشركة إلى ضرورة الاستجابة السريعة عندما يواجه شخص ما مشكلة فى الماء.



إذا تم غمر الشخص فى الماء لمدة 4-6 دقائق دون إنعاش، فسوف يحدث تلف فى الدماغ وفى النهاية الموت بسبب الغرق.



وتشير شركة آبل إلى أن بعض حمامات السباحة مجهزة بأنظمة كاميرات تحت الماء مصممة لاكتشاف السباح الذى يواجه صعوبة، وتنبيه رجال الإنقاذ، ولكن تركيبها باهظ الثمن، ولا يمكن الاعتماد عليها.



وبناء على ذلك، فإن المطلوب هو حل أكثر بساطة وفعالية من حيث التكلفة لأنظمة الوقاية من الغرق التي يمكن نشرها في كل نوع من حمامات المياه العذبة، بما في ذلك حمامات السباحة العامة والخاصة وكذلك حمامات السباحة الطبيعية (مثل البحيرات والبرك، وما إلى ذلك) حيث سيكون من غير العملي تركيب الكاميرات تحت الماء.



وينص طلب براءة الاختراع على أن الجهاز القابل للارتداء مثل Apple Watch سيعمل في بيئات أكثر، ويكون أكثر موثوقية، ويكتشف المزيد من أنواع المشكلات.

على سبيل المثال، إذا تم تكوين الساعة لملاحظة أن مرتديها ليس سباحًا، فيمكنها إرسال تنبيه تلقائيًا إذا دخلوا جزءًا أعمق من حمام السباحة، بدلاً من انتظار علامات الضيق.



يمكن إرسال التنبيهات إلى أجهزة أخرى (على سبيل المثال، الأصدقاء وأفراد العائلة الموجودين في حمام السباحة) ويمكن أيضًا التفاعل مع أنظمة الكشف عن الغرق والإنذار الحالية، بحيث يتم تنبيه رجال الإنقاذ تلقائيًا أيضًا.