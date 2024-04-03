تكنولوجيا: AMD تكشف عن سلسلة Ryzen 8000 بدقة تصنيع 4 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة AMD عن سلسلة معالجات Ryzen 8000 المميزة بدقة تصنيع 4 نانومتر، والتي تأتي بوحدة المعالجة العصبية (NPU) مدمجة للمرة الأولى.

تضع AMD قواعد جديدة في تطوير المعالجات في سلسلة معالجات Ryzen 8000 الجديدة، التي تأتي بتقنية الذكاء الإصطناعي مدمجة في وحدة معالجة عصبية ترتكز على معمارية XDNA من شركة AMD.

وتدعم وحدة المعالجة العصبية في سلسلة Ryzen 8000 معالجة المهام المكثفة في تطبيقات الذكاء الإصطناعي.

كما ترتكز سلسلة معالجات Ryzen 8000 الجديدة على Zen 4 في وحدة المعالجة، ومعمارية RDNA 3 في كرت الشاشة، ووحدة XDNA للمعالجة العصبية.

أيضاً تقدم AMD سلسلة معالجات Ryzen 8000 بدقة تصنيع 4 نانومتر، وتدعم قوة حوسبة للذكاء الإصطناعي بقدرة 39 TOPS، بينما تساهم وحدة NPU العصبية بعدد 16 TOPS.

طكا تأتي سلسلة Ryzen 8000 بعدد 20 مسار من إتصال PCIe Gen 4 عالي السرعة لتعزيز نقل البيانات بكفاءة، كما تدعم السلسلة قنوات ثنائية في ذاكرة DDR5 5600 مع تصحيح الأخطاء (ECC).

ويمكن لسلسلة المعالجات أن تدعم تشغيل أجهزة ودعم حتى 4 شاشات مستقلة بدقة 4K، كما تدعم فك تشفير وترميز الفيديو الشائعة مثل AV1 وH.264 وH.265 لمعالجة الفيديو بآداء أسرع وأكثر سلاسة.

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