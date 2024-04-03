تكنولوجيا: هاتف iQOO Neo 9S Pro ينطلق للأسواق العالمية قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة iQOO التجارية لإطلاق هاتف iQOO Neo 9S Pro في الأسواق العالمية قريباً، والذي ينطلق بنفس مواصفات iQOO Neo 9 Pro الذي قدم في السوق الهندي في شهر فبراير الماضي.

قدمت علامة iQOO التجارية هواتف iQOO Neo 9 في السوق الصيني خلال شهر ديسمبر من العام الماضي بمعالجات Snapdragon 8 Gen 2 وDimensity 9300، ومن ثم أطلقت هاتف Neo 9 Pro في السوق الهندي وعدد من الأسواق الأخرى والذي جاء بنفس مواصفات الإصدار الرئيسي من سلسلة Neo 9.

وتؤكد أحدث التسريبات على خطط iQOO لإطلاق هاتف Neo 9 Pro للأسواق العالمية بعلامة iQOO Neo 9S Pro التجارية.

ولقد رصد iQOO Neo 9s Pro في منصة جوجل بلاي مع تفاصيل المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار، ولقد سجل الهاتف بنموذج رقم V2339A، كما كشفت التسريبات عن صورة رسمية للهاتف.

ويظهر هاتف iQOO Neo 9S Pro في التسريبات باللون الأزرق، كما يضم الهاتف معالج Dimensity 9300، وشاشة OLED، أيضاً تدعم الشاشة جودة عرض 1.5K أو دقة 1260 في 2800 بيكسل.

كما تؤكد التفاصيل التي جاءت من منصة جوجل بلاي على أن هاتف iQOO Neo 9S Pro يأتي بنظام تشغيل Android 14، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، كما يضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتف لاحقاً هذا الشهر أو خلال الشهر المقبل.

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