تكنولوجيا: صور تستعرض تصميم هاتف Oppo A3 Pro 5G المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد تصميم هاتف Oppo المرتقب Oppo A3 Pro 5G من جميع الإتجاهات مع بعض التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار.

قدمت شركة Oppo هواتف Oppo A2 و A2 Pro للأسواق خلال العام الماضي، ومن جديد بدأت الشركة في العمل على تطوير إصدارها الجديد Oppo A3 Pro 5G.

ولقد كشفت الصور المسربة ثلاثية الأبعاد عن تصميم A3 Pro 5G الذي يأتي بأبعاد 162.7 في 74.5 في 7.8مم، ويضم شاشة بحجم 6.7 إنش.

كما يظهر الهاتف في الصور ثلاثية الأبعاد بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية التي تأتي في وحدة للكاميرة مميزة بتصميم دائري، والتي تتضمن فلاش LED في الجزء العلوي، كما يحيط بالكاميرة حلقة بتصميم معدني.

من جانب أخر يتميز الهاتف بحواف نحيفة في محيط الشاشة، ويتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية، كما يضم الإطار الأيمن للهاتف زر التشغيل الرئيسي وزر التحكم في مستوى الصوتيات، بينما يأتي منفذ USB C في الجزء السفلي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الإصدار بشكل رسمي قريباً، لذا نترقب مزيد من التفاصيل.

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