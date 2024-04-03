شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل قد تضطر للسماح لمستخدمي أيفون بإلغاء تثبيت تطبيق الصور بأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت أبل في موقف محرج مع الاتحاد الأوروبي مرة أخرى، ففي وقت سابق من هذا العام، أدخل الاتحاد الأوروبي قانون الأسواق الرقمية (DMA) حيز التنفيذ بحلول الموعد النهائي في 6 مارس، ومن بين العديد من السياسات التي تركز على المستخدم، طلب القانون أيضًا من شركات التكنولوجيا الاستهلاكية التركيز على قابلية التشغيل البيني وتقديم نظام بيئي مفتوح حيث يكون للمستخدمين الاختيار في اختيار تطبيق معين في الجهاز كتطبيق افتراضي.

وبينما أضافت شركة آبل دعمًا لأسواق التطبيقات البديلة وسمحت لمتصفحات الطرف الثالث بتشغيل محركها للامتثال للقانون، يعتقد الاتحاد الأوروبي أن تطبيق الصور لا يزال ينتهك القانون.

في 25 مارس، فتحت المفوضية الأوروبية (EC) تحقيقًا في عدم الامتثال ضد شركات Apple وGoogle وMeta، وبالنسبة لشركة Apple، تم إدراج ثلاثة أسباب في البيان الصحفي الذي جاء فيه: "لقد فتحت المفوضية إجراءات ضد شركة Apple فيما يتعلق بإجراءاتها للامتثال لالتزاماتها من أجل (i) تمكين المستخدمين النهائيين من إلغاء تثبيت أي تطبيقات برمجية على iOS بسهولة، (ii) تغييرها بسهولة الإعدادات الافتراضية على iOS و(iii) تطالب المستخدمين بشاشات الاختيار التي يجب أن تسمح لهم بفعالية وسهولة بتحديد خدمة افتراضية بديلة، مثل المتصفح أو محرك البحث على أجهزة أيفون الخاصة بهم.

وفقًا لتقرير صادر عن John Gruber من Daring Fireball، يشير الجزء الأول من الأسباب المذكورة أعلاه إلى تطبيق الصور. يسلط جروبر الضوء على ذلك من خلال تصريحات نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، مارجريت فيستاجر.

وقالت: "فشلت Apple أيضًا في جعل العديد من التطبيقات غير قابلة للتثبيت (أحدها سيكون الصور) وتمنع المستخدمين النهائيين من تغيير حالتهم الافتراضية (على سبيل المثال السحابة)، كما هو مطلوب بواسطة DMA."

وقد يكون السماح للمستخدمين بحذف تطبيق الصور أمرًا صعبًا بالنسبة إلى صانع أيفون، وكما أشار جروبر في التقرير، فإن تطبيقات نظام أبل مدمجة بعمق في نظام التشغيل، حيث إن تطبيق الصور، على سبيل المثال، ليس مجرد تطبيق لمشاهدة الصور في المعرض ولكنه يخدم أيضًا غرض منح تطبيقات الطرف الثالث مستويات مختلفة من الوصول إليها لتعزيز الأمان.

وقد تم دمج تطبيق الصور أيضًا مع iCloud ويسمح للمستخدمين بمشاركة الألبومات المحددة أو المعرض بأكمله مع مستخدمين آخرين، ولجعل تطبيق الصور غير قابل للتثبيت والسماح لتطبيق معرض تابع لجهة خارجية بنفس الوصول، قد يتطلب الأمر من Apple إعادة هندسة نظام iOS بالكامل نفسه.

ومع فتح قضية عدم الامتثال الآن، تعتزم المفوضية الأوروبية إنهاء الإجراءات في غضون 12 شهرًا، وسيتعين على شركة Apple الآن الخضوع لتحقيق حيث إذا لم يقدم المنظمون أسبابًا مبررة لعدم إلغاء تثبيت التطبيق، فقد تضطر شركة Apple إلى دفع ما يصل إلى 20 بالمائة من إجمالي إيراداتها العالمية كغرامات.

وتسلط المفوضية الأوروبية الضوء على أنه في حالات الانتهاكات المنهجية، يجوز لها أيضًا إلزام حارس البوابة (شركة التكنولوجيا الاستهلاكية) ببيع شركة أو أجزاء منها، أو منعها من الحصول على خدمات إضافية تتعلق بعدم الامتثال.