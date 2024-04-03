كسوف الشمس الكلي.. هل يمكن رؤيته في مصر والمنطقة العربية؟.. معهد الفلك يوضح

الشارقة - اميمة ياسر - أوضح معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل الكسوف الكلى للشمس الذي تشهده الكرة الأرضية الإثنين 8 أبريل 2024.

وأشار المعهد، إلى أنه يمكن رؤيته ككسوف كلى فى كل من دول؛ الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، ورؤيته ككسوف جزئى فى دول؛ غرب أوروبا، وأمريكا الشمالية، وشمال أمريكا الجنوبية، والمحيط الباسفيكى، والمحيط الأطلنطى، والقارة القطبية الشمالية.

وأفاد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد أن هذا الكسوف يغطى مساحة عرضها 197,5 كيلومتر، وعند ذروة الكسوف يغطى القمر 105,7% من كامل قرص الشمس، وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته حتى نهايته مدة قدرها؛ خمس ساعات و 10 دقائق، مؤكدًا أنه لا يمكن رؤيته فى مصر، ولا فى المنطقة العربية.

وأضاف رئيس المعهد، أن ظاهرة الكسوف لها جوانب مفيدة فهى تفيد فى التأكد من بدايات الأشهر الهجرية (القمرية)، إذ يحدث الكسوف فى وضع الاقتراب أو الاجتماع، ويشير الكسوف الشمسى لقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر هو موعد ميلاد القمر الجديد.