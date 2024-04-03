تكنولوجيا: إطلاق شبكة Find My Device من جوجل قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كان من المفترض في الأصل إطلاق شبكة Find My Device (FMD) من جوجل في صيف عام 2023، ولكن تم تأجيلها حتى تنفذ أبل تنبيهات تعقب غير معروفة.

وعلى ما يبدو، يضيف تحديث iOS 17.5 القادم هذا الدعم. فقد أصدرت شركة أبل الإصدار التجريبي الأول من نظام iOS 17.5 اليوم، واكتشف بعض الاشخاص من 9to5Mac سلاسل توضح بالتفصيل كيف سيتمكن آيفون من اكتشاف متتبعات الطرف الثالث.

بمجرد العثور عليها، سيقوم نظام iOS بتوجيه المستخدمين إلى تعليمات حول كيفية تعطيلها. على سبيل المثال: “هذا العنصر غير معتمد على شبكة Find My”. يمكنك تعطيل هذا العنصر ومنعه من مشاركة موقعه مع المالك.

وللقيام بذلك، اتبع الإرشادات المقدمة على موقع الويب من قبل الشركة المصنعة لهذا العنصر.

واعتبارًا من إصدار اليوم، لم يتم تمكين هذه الإمكانية بعد ولا توجد واجهة مستخدم تواجه المستخدم. قد يتم تشغيله مع الإصدارات التجريبية اللاحقة ويكون جاهزًا في النهاية عندما يصبح نظام iOS 17.5 مستقرًا.

وبالنظر إلى الجداول الزمنية السابقة، قد يتم إطلاق iOS 17.5 في شهر مايو. وبعد أن يشهد هذا التحديث اعتماداً واسع النطاق، ستكون شبكة FMD من جوجل خالية من أي عقبات.

تنتظر جوجل “حتى تنفذ أبل إجراءات الحماية لنظام iOS”، بحيث لا يمكن استخدام أجهزة FMD لتتبع مالكي آيفون دون سابق إنذار.

وقد أدى هذا إلى تأخير الإطلاق الأصلي للشبكة في صيف 2023 والتي ستستفيد من أكثر من مليار نظام أندرويد للتحقق بشكل دوري من الأجهزة القريبة من أجل التعهيد الجماعي لتحديد موقع الأجهزة المفقودة.

يمكن لشبكة Find My Device الجديدة “تحديد موقع الأجهزة غير المتصلة بالإنترنت أو التي لا تتمتع بإمكانيات تحديد الموقع“.

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