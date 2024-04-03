شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تخفض تسليمات السيارات الكهربائية السنوية للمرة الأولى منذ عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة تسلا عن عدد المركبات التي سلمتها في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، حيث انخفضت الأرقام بشكل ملحوظ عن الربع السابق والفترة نفسها من عام 2023، إذ سلمت الشركة حوالى 386,810 سيارة كهربائية خلال هذه الفترة.

وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة 20 % عن 484,507 مركبة سلمتها تسلا في الربع الرابع من عام 2023 وانخفاضًا بنسبة 8 % على أساس سنوي ، وتشير بلومبرج إلى أن هذا كان أول انخفاض في مبيعات تسلا على أساس سنوي منذ عام 2020، وكانت الأرقام أيضًا أقل بكثير من التوقعات في المتوسط، وتوقع المحللون أن تقوم تسلا بتسليم 449,080 سيارة كهربائية، وفقا لتقرير engadget.

وهناك بعض العوامل المخففة، كما يشير موقع TechCrunch، واضطرت شركة تسلا إلى إغلاق مصنعها في ألمانيا لمدة أسبوع تقريبًا بسبب حريق متعمد، وأشارت تسلا أيضًا إلى زيادة الإنتاج المبكر للطراز 3 المنقح كسبب آخر لانخفاض عمليات التسليم.

وتقول تسلا إنها قامت ببناء 412,376 سيارة من طراز 3 وY في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 و20,995 طرازًا آخر بإجمالي 433,371 سيارة، و من بين عمليات التسليم، تم تسليم 369,783 سيارة من طرازي 3s وModel Ys، ولم توضح الشركة عدد سيارات Cybertrucks التي قامت بتصنيعها وتسليمها.

وكما هو الحال في كثير من الأحيان، جربت شركة تسلا بعض التكتيكات لزيادة المبيعات في نهاية الربع، مثل تقديم نسخة تجريبية مجانية من القيادة الذاتية الكاملة (والتى على الرغم من اسمها ليست نظام قيادة ذاتى).

وألمحت الشركة أيضًا للمشترين المحتملين الذين كانوا على الحياد إلى أنه يجب عليهم اقتناص إحدى سياراتها الكهربائية قبل زيادة الأسعار في الأول من أبريل، ومن المؤكد أنه في يوم الاثنين بداية أبريل الجارى رفعت الشركة سعر كل موديل Y بمقدار 1000 دولار في الولايات المتحدة.

في وقت سابق من هذا العام، حذر الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، إيلون ماسك، من أن الشركة كانت بين "موجتي نمو رئيسيتين" - ازدهار الطراز 3 وY، والمركبة الكهربائية منخفضة التكلفة التي من المتوقع أن تصل في أواخر عام 2025.

وعلى هذا النحو، حذر المستثمرين أنه من المرجح أن تشهد شركة تسلا نموًا "أقل بشكل ملحوظ" في المبيعات هذا العام.