تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة Circle to Search إلى Pixel Fold

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إعلان الأسبوع الماضي، تم طرح ميزة Circle to Search بالفعل على Pixel Fold.

كان قد تم طرح Circle to Search يوم الأربعاء الماضي لهواتف Pixel 6 و Pixel 6 Pro و Pixel 6a و Pixel 7a، بالإضافة إلى سلسلة Galaxy S23 من سامسونج و Galaxy Z Fold5 و Galaxy Z Flip5 وGalaxy Tab S9.

وقالت جوجل إن الميزة سوف تصل إلى هواتف Pixel Fold والأجهزة اللوحية.

تعتبر تجربة البحث المرئي، التي تحتوي على مطالبة تمهيدية جديدة، واضحة تمامًا، خاصة على الشاشة الخارجية.

ومع ذلك، لا يمكنك تنشيط ميزة CtS على الشاشة الرئيسية للشاشة القابلة للطي، أو Pixel Tablet، لأن شريط التنقل لا يظهر.

لا يمتد حقل البحث على كامل عرض الشاشة الداخلية، على الرغم من أن ورقة النتائج تفعل ذلك وتبدو ممتدة بعض الشيء.

يمكنك تعطيل دائرة البحث من الإعدادات > النظام > وضع التنقل > التنقل بالإيماءات، إذا واصلت تشغيلها عن طريق الخطأ.

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