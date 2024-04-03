تكنولوجيا: مجموعة Signature Slim K950 الجديدة من Logitech تصل إلى السوق الهندية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Logitech مؤخرًا عن مجموعة Signature Slim Combo K950 في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الأسبوع الماضي.

والآن، وصلت مجموعة لوحة المفاتيح والفارة اللاسلكية هذه أيضًا إلى السوق الهندية. يعتبر عامل الجذب الرئيسي لهذه الأجهزة الطرفية هو قدرتها على الاتصال بأجهزة متعددة والسماح بالتبديل بينها بسهولة.

تم تصميم كل من لوحة المفاتيح والفارة ليكونا هادئين، حتى تتمكن من العمل دون تشتيت انتباهك بالضوضاء.

تأتي لوحة المفاتيح رفيعة وتوفر مفاتيح تشبه تلك الموجودة في الحاسب المحمول، وتحتوي الفارة على عجلة تمرير خاصة للتمرير السريع والدقيق.

تتميز لوحة المفاتيح والفارة بعمر بطارية طويل يصل إلى 36 و24 شهرًا على التوالي، وذلك بفضل البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن المضمنة.

وتتميز الفارة بتقنية الاستشعار البصري المتقدمة من Logitech مع إعدادات DPI قابلة للتعديل (400-4000).

ركزت Logitech أيضًا على صنع هذه المنتجات مع أخذ البيئة في الاعتبار. فقد تم استخدام البلاستيك المعاد تدويره.

تأتي لوحة المفاتيح Signature Slim K950 وحدها بسعر 10,290 روبية هندية، في حين ان المجموعة نفسها والتي تضم الفارة تكلف 13,995 روبية.

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