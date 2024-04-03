تكنولوجيا: ظهور أجهزة vivo V30 SE و iQOO Pad 2 Pro على قاعدة بيانات Google Play Console

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة vivo هاتفي V30 و V30 Pro في شهر فبراير الماضي، وكان الهاتفين متاحين منذ أوائل شهر مارس. ولكن يبدو الآن أن الشركة تعمل على إصدار ثالث، وهو V30 SE.

تم رصد هذا الهاتف على منصة Google Play Console. وتكشف القائمة أن الهاتف يحمل رقم الطراز V2327، ويأتي بشاشة بدقة 1080 × 2400 بكثافة 440 بكسل لكل بوصة.

يعمل الهاتف الذكي بنظام Android 14، مما لا شك فيه مع وجود واجهة مستخدم Funtouch OS 14 من vivo.

من المثير للاهتمام أن قسم “المتغيرات” في القائمة يخبرنا أن V30 SE سيكون في الواقع إصدارًا مُعاد تسميته لـ Vivo Y200e و Y100 الذي تم إطلاقه في إندونيسيا في وقت سابق من هذا العام.

هذين الهاتفين ليسا متطابقين تمامًا، مع وجود اختلافات دقيقة بينهما، ويبدو أن V30 SE سيكون كذلك أيضًا.

يعد سبب إصرار شركة Vivo على إعادة تسمية العلامة التجارية لنفس الجهاز تقريبًا عدة مرات أحد الألغاز المنتشرة في عالم الهواتف المحمولة.

على أي حال، سيتم تشغيل V30 SE، مثل الهاتفين الآخرين، بواسطة معالج Snapdragon 4 Gen 2 من كوالكوم.

هذا كل ما نعرفه عنه حتى الآن، ولكن نظرًا لتشابهه مع الإصدارات الأخرى، نتوقع أن يصل بشاشة AMOLED تعمل باللمس مقاس 6.67 بوصة وتردد 120 هرتز، وذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 6 أو 8 جيجابايت، ومساحة تخزين قابلة للتوسيع تبلغ 128 جيجابايت، ونظام كاميرا خلفية مزدوج مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي السريع بقوة 44 واط أو 80 واط.

علاوةً على ذلك، أدرجت Google Play Console جهاز iQOO Pad 2 Pro القادم أيضًا، وهو جهاز لوحي يحمل رقم الطراز DPD2329.

سيتم تشغيل الجهاز بنظام تشغيل Android 14 (مع واجهة Funtouch OS 14 إذا حصل على إصدار دولي، وبالنسبة للصين سيكون OriginOS).

سيأتي الجهاز مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية. وهو مدعوم من معالج MediaTek Dimensity 9300.

تبلغ دقة الشاشة 2064 × 3096 وكثافة 400 بكسل لكل بوصة. ومن المرجح أن يكون هذا هو Vivo Pad 3 Pro الذي تم تغيير علامته التجارية.

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