شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تضيف ميزة جديدة لـ "حالة" واتساب.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Meta على إشراك مطوريها بشكل نشط في إنشاء ميزات جديدة لتعزيز تفاعل المستخدم على نظام المراسلة الفورية الخاص بها، وبينما يسمح النظام الأساسي حاليًا للمستخدمين بالتواصل عبر الدردشات الشخصية والمحادثات الجماعية وتحديثات الحالة، يقال إن واتساب يعمل على تطوير ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بالتفاعل عن طريق الإشارة إلى جهات الاتصال الخاصة بهم بشكل خاص ضمن تحديثات الحالة الخاصة بهم، بحسب موقع indiatoday.

وفقًا لـ WaBetaInfo، وهو مصدر معروف لتحديثات WhatsApp، يعمل واتساب حاليًا على تطوير ميزة جديدة ستمكن المستخدمين من وضع علامة خاصة على جهات الاتصال في تحديثات الحالة الخاصة بهم، وتعكس هذه الميزة كيف يمكن لمستخدمي Instagram الإشارة إلى أصدقائهم أو المستخدمين الآخرين في قصصهم، وفي واتساب، ستعمل الميزة بشكل مشابه: عند إنشاء تحديث الحالة، سيكون لدى المستخدمين خيار تضمين إشارة إلى جهات اتصال محددة، وستظل هذه الإشارات خاصة، مما يعني أنها لن تكون مرئية للمشاهدين الآخرين للحالة، ومع ذلك، ستتلقى جهات الاتصال التي تم وضع علامة عليها إشعارًا سريًا، لتنبيههم بأنه قد تم ذكرهم.

هذه الميزة الجديدة لتطبيق واتساب قيد التطوير حاليًا ومن المتوقع أن تزيد من تعزيز مشاركة المستخدم، مما يجعل حالات واتساب مساحة أكثر تفاعلية، رصدت Wabetainfo مؤخرًا هذه الميزة في الإصدار التجريبي من واتساب لإصدار Android 2.24.6.19، ويقال الآن إن واتساب يجلب هذه الميزة أيضًا إلى تطبيق iOS الخاص به.

يشير الإصدار التجريبي الأحدث من واتساب لنظام التشغيل iOS، الإصدار 24.7.10.71، والذي تم اكتشافه من خلال تطبيق TestFlight، إلى أن تطوير وضع علامات على جهات الاتصال الخاصة في تحديثات الحالة لأجهزة iOS قيد التقدم.

والجدير بالذكر أنه نظرًا لأن الميزة قيد التطوير حاليًا، فإن توفرها سيتضمن الاختبار أولاً قبل إصدارها، وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع قبل أن تصبح الميزة متاحة، ومع ذلك، بمجرد إصدارها، من المتوقع أن تكون هذه الميزة بمثابة تحديث مهم لحالات واتساب، وحاليًا، تفتقر المنصة إلى طريقة مباشرة لإخطار مستخدمين محددين بالتحديثات، وستسمح الإشارات الخاصة للمستخدمين بمشاركة اللحظات المهمة أو التحديثات مع أفراد محددين، مما يضمن وصول المحتوى إلى الجمهور المستهدف دون إرباك حالة الجميع.

وفي الوقت نفسه، بالإضافة إلى إشارات الحالة، يعمل واتساب أيضًا على ميزة قفل جديدة ستمنح المستخدمين القدرة على قفل الدردشات على الهواتف الذكية المصاحبة وإنشاء إشارات خاصة أثناء مشاركة القصص، وتم الإبلاغ عن هذه الميزات في البداية بواسطة WABetainfo، ويمكن الوصول إليها الآن على الإصدار التجريبي من WhatsApp 2.24.8.4، مما يوفر للمستخدمين ضمانات محسنة لمحادثاتهم عبر جميع الأجهزة المرتبطة.

في السابق، قدم واتساب خيار تأمين الدردشات الفردية باستخدام رمز المرور؛ ومع ذلك، فقد اقتصر الأمر على الهاتف الذكي الأساسي. الآن مع أحدث إصدار تجريبي، يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android الآن توسيع حماية الخصوصية هذه لتشمل الأجهزة المصاحبة من خلال تطبيق رمز مرور فريد.

ومن الجدير بالذكر أنه مع هذه الميزة، سيُطلب من المستخدمين إعداد رمز مرور سري على جميع الأجهزة المصاحبة، مما يضمن المزامنة مع الجهاز الأساسي، وعلاوة على ذلك، يمكن أيضًا استخدام المصادقة البيومترية لتأمين أو فتح المحادثات المقفلة على واتساب.