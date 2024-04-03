شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق الإصدار التجريبى الأول من macOS Sonoma 14.5 للمطورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة أبل النسخة التجريبية الأولى من تحديث macOS Sonoma 14.5 القادم للمطورين، ويأتي البرنامج بعد شهر تقريبًا من إصدار Apple لـ macOS Sonoma 14.4، وفقاً لموقع macrumors.

يمكن للمطورين المسجلين الاشتراك في الإصدار التجريبي من خلال قسم تحديث البرنامج في تطبيق إعدادات النظام، ولاحظ أن معرف أبل المرتبط بحساب Apple Developer مطلوب للحصول على الإصدار التجريبي.

ليس من الواضح حتى الآن ما يمكن تضمينه في ‌macOS Sonoma‌ 14.5.

كشفت أبل النقاب عن macOS Sonoma ، أحدث إصدار من نظام تشغيل سطح المكتب الخاص بها، على خشبة المسرح في WWDC 2023 العام الماضي، و تتمثل الميزات الرئيسية في دعم عناصر واجهة المستخدم على سطح المكتب ، بالإضافة إلى شاشات التوقف الجوية الجديدة التي يمكن استخدامها كخلفية للشاشة.



