تكنولوجيا: هاتف Motorola Edge 50 Pro ينطلق رسمياً بمعدل تحديث 144Hz وكاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا اليوم عن هاتف Edge 50 Pro الذي ينطلق بمعدل تحديث 144Hz في الشاشة، وكاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل.

يتميز Motorola Edge 50 Pro بشاشة pOLED منحنية بدقة 1220 بيكسل، وهي شاشة تدعم معايير “Pantone Validated True Color”، وتأتي بنسبة سطوع 2000 nits، كما تدعم تقنية HDR10+، وتأتي الشاشة بطبقة حماية من Gorilla Glass.

وتأتي كاميرة السيلفي في ثقب يتوسط الشاشة بدقة 50 ميجا بيكسل، وتدعم التركيز التلقائي وفتحة عدسات f/1.9، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة أسفل الشاشة والتي تأتي بآداء سريع جداً.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم موتورولا مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وتقنية الذكاء الإصطناعي “AI Powered Pro-Grade” ودعم التثبيت البصري وفتحة عدسات f/1.4، مع كاميرة telephoto بدقة 10 ميجا بيكسل وميزة التثبيت البصري ودعم التثبيت البصري والتكبير البصري حتى 3 مرات وتثبيت hybrid حتى 30 مرة، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع 120 درجة وتدعم لقطات macro.

وترتكز الكاميرات على تقنية الذكاء الإصطناعي، كما يظهر شعار موتورولا في منتصف الغطاء الخلفي، ويأتي الهاتف بتصميم “Mazzucchelli 1849” الإيطالي، بتصميم جلدي من السيليكون، والذي يتميز بتجربة أفضل في الإمساك بالهاتف.

أيضاً يضم الإطار الأيمن للهاتف زر التشغيل الرئيسي وزر التحكم في مستوى الصوتيات، بينما يضم الجزء السفلي منفذ USB C، مع فتحة SIM، وميكروفون، ومكبر صوتي، بينما يضم الجزء العلوي ميكروفون ومكبر صوتي، كما تظهر علامة “Dolby Atmos” التجارية على الهاتف.

ويضم الهاتف معالج Snapdragon 7 Gen 3، ويأتي بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14، وواجهة Hello UI الجديدة، على أن تدعم موتورولا ترقية النظام حتى 3 سنوات، وتحديث برمجيات الحماية حتى 4 سنوات، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 125W.

ويدعم الهاتف معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، والإتصال بشبكات 5G، وNFC، ويضم مكبرات صوتية بنظام ستريو، كما يدعم صوتيات “spatial”، ومعايير Hi-Res في الصوتيات، ويدعم أيضاً الشحن اللاسلكي بقدرة 50W، والشحن العكسي بقدرة 10W.

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