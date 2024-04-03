شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث iOS 17.5 يتيح تنزيل التطبيقات من مواقع الويب فى الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة أبل مؤخرا الإصدار التجريبي الأول من iOS 17.5 للمطورين، وكما هو متوقع، يقدم التحديث دعمًا لتنزيل التطبيقات من مواقع المطورين في الاتحاد الأوروبي.

في iOS 17.4، بدأت شركة أبل في السماح للمطورين بتقديم تطبيقاتهم من خلال أسواق التطبيقات البديلة في الاتحاد الأوروبي للامتثال لقانون الأسواق الرقمية، وكانت شركة أبل تعتزم في البداية أن تكون التطبيقات متاحة فقط من خلال هذه الأسواق، ولكن في شهر مارس، قالت شركة أبل إنها ستضيف في الواقع دعمًا لتنزيل التطبيقات مباشرة من مواقع الويب.

لتقديم تطبيق للتنزيل من موقع ويب في الاتحاد الأوروبي، يحتاج المطورون إلى استيفاء معايير محددة، ويجب أن يكون المطورون أعضاء في برنامج Apple Developer لمدة عامين متواصلين أو أكثر ويجب أن يكون لديهم تطبيق يحتوي على أكثر من مليون عملية تثبيت لأول مرة على iOS في الاتحاد الأوروبي في العام السابق، تشمل المتطلبات الأخرى التقديم إلى عملية التوثيق الخاصة بشركة Apple ونشر سياسات جمع البيانات الشفافة.

ستزود Apple المطورين المعتمدين بواجهة برمجة التطبيقات (API) التي تتيح لهم تقديم تطبيقاتهم للتنزيل عبر الويب، وسيكون من الممكن إجراء نسخ احتياطي للتطبيقات التي تم تنزيلها بهذه الطريقة واستعادتها وتحديثها.

هذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها شركة Apple بتنزيل تطبيق مباشرة من موقع ويب، وسيسمح دعم هذه الميزة بتنزيل تطبيقات مثل Spotify وFortnite وغيرها مباشرة على أجهزة iPhone إذا اختار المطورون الذين يقفون وراء هذه التطبيقات شروط Apple.

لا يلزم أن تدفع التطبيقات المقدمة عبر الويب أي عمولة لشركة Apple، ولكنها تخضع لرسوم التكنولوجيا الأساسية البالغة 0.50 يورو.

كما هو الحال مع أسواق التطبيقات البديلة، تتوفر تنزيلات التطبيقات من الويب في الاتحاد الأوروبي فقط بموجب شروط DMA، ولاحظ أنه لا يمكن تنزيل التطبيقات إلا بهذه الطريقة على iPhone لأن التغييرات لا تنطبق على iPad.